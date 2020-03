Teploměry, roušky, ochranné obleky. Na hraničních přechodech kvůli koronaviru kontrolují řidiče

Kontroly začaly od sedmé hodiny ranní na deseti frekventovaných hraničních přechodech, po nichž by lidé mohli přijet do republiky především z Itálie, která je nejvíce zasaženou zemí koronavirem v Evropě.

Policisté, celníci a hasiči kontrolují řidiče konkrétně na přechodech Rozvadov, Folmava, Železná ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí. „Opatření Corona probíhá bez problémů, provoz je na všech hraničních přechodech plynulý,“ informovali policisté před desátou hodinou ranní na svém twitteru.

Opatření #corona probíhá bez problémů, provoz je na všech hraničních přechodech plynulý. pic.twitter.com/fYY5VxxJCY — Policie ČR (@PolicieCZ) March 9, 2020

Hasiči, kteří měří řidičům teplotu bezdotykovými teploměry, pak mají k dispozici třeba i ochranné obleky.

ONLINE: Ministr vyhlásil zákaz návštěv lůžkových oddělení nemocnic. Na hranicích začaly kontroly Číst článek

„Není smyslem v nich celý den pracovat. To je pro případ, kdyby třeba museli vstoupit do autobusu, kde by mohla hrozit infekce. Pro měření mají bezkontaktní teploměry, není třeba ani vystupovat z auta," popsal ČTK mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Pokud hasiči u někoho zjistí zvýšenou teplotu nad 38 °C, oznámí to veliteli stanoviště. Velitel bude kontaktovat krajskou hygienickou stanici, která nařídí další postup.

Jeden řidič v Jihočeském kraji pak skončil v nemocnici. „Měl teplotu, proto jsme jej ošetřili a směřujeme do českobudějovické nemocnice. Tam se rozhodne, jaký bude další postup,“ řekla ČTK mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.

Policisté na Rozvadově zastavili autobus ze švýcarského Curychu, kde cestovalo osm lidí. Jeden z cestujících měl zvýšenou teplotu. O dalším postupu nyní rozhodne krajská hygienická stanice.

V 7.00 hodin začalo na 10 hraničních přechodech opatření #corona. Společná preventivní akce @policiecz, HZS a @celnisprava. Kontrolní stanoviště byla zprovozněna bez problémů. Děkujeme všem cestujícím za trpělivost a pochopení. Opatření směřuje k ochraně zdraví nás všech. pic.twitter.com/bAG7jH2jLc — Policie ČR (@PolicieCZ) March 9, 2020

Na hraničním přechodu Rozvadov už také stojí kontejner se základním vybavením, který slouží jako zázemí pro policisty, celníky a hasiče.

Hasiči na Rozvadově postavili kontejner pro nouzové přežití. Využijí ho policisté při kontrolách řidičů Číst článek

Kromě měření teploty dostávají řidiči také informační letáky v češtině, angličtině, němčině a italštině.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD tiskla resortní tiskárna letáky celý víkend. Policie si už ráno odvezla 150 tisíc kusů, 125 tisíc letáků dostanou České dráhy, uvedl ministr na twitteru.

Podle velícího důstojníka hasičů Plzeňského kraje Pavla Musila se předpokládá, že opatření budou trvat minimálně 14 dní.

V Česku je nyní 32 potvrzených případů nákazy. Koronavirus se šíří od loňského prosince z Číny.

Na světě je zhruba 100 tisíc nemocných, asi 3000 lidí zemřelo. Případy onemocnění se už objevily v desítkách zemí.

Vědět, co dělat, je nejúčinnější zbraní proti šíření koronaviru. Tiskárna @vnitro celý víkend tiskne informační letáky určené na nádraží a hraniční přechody. 150 000 ks si už ráno odvezla @PolicieCZ, připravených je 125 000 pro @ceskedrahy_ a tiskneme další letáky na zítra ráno. pic.twitter.com/PBA9SFn3Gu — Jan Hamáček (@jhamacek) March 8, 2020

O koronaviru

Nový typ koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, se objevil počátkem loňského prosince v Číně, šířit se začal z jedenáctimilionového města Wu-chan ve středočínské provincii Chu-pej.

Podle lékařů vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Na virus umírají převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím.

Odborníci zároveň vyzývají českou veřejnost, aby zachovala klid. V případě, že člověk pociťuje příznaky nemoci COVID-19, mezi které patří neustupující vysoké horečky a dýchací obtíže, má zůstat doma a telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo příslušnou krajskou hygienickou stanici.

59281