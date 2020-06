Zkoumání žilní krve odebrané na Olomoucku ještě nezačalo. Chybí vhodné testy

Vědci se chystají zkoumat žilní krev odebranou na přelomu dubna a května na Olomoucku v rámci studie kolektivní imunity proti koronaviru. Chtějí v ní zjišťovat hladiny různých typů protilátek. K dispozici na to mají vzorky od zhruba 9,5 tisíce lidí z do té doby nejvíc postižených oblastí Uničovska, Litovelska a Červenky. Může to změnit původní výsledky studie, podle které se s nákazou v Česku setkala maximálně čtyři procenta populace. Olomouc/Praha 11:01 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plošné testování probíhalo na přelomu dubna a května v Praze, Brně, Litoměřicích, Olomoucku, Litovelsku a Uničovsku (archivní snímek z Prahy) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předběžné výsledky studie kolektivní imunity představil začátkem května šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Odebranou žilní krev tehdy označil za její klíčovou součást.

„Bude na ní v následujících týdnech možná až měsících provedena robustní vědecká kvantitativní analýza protilátek, a to může ještě zpětně trochu změnit interpretaci té studie. Je to velice významný i vědecky aspekt, který v té studii nyní máme a který si kolegové v Olomouci ještě krutě odpracují v následujících týdnech,“ vysvětloval tehdy Dušek.

To se ale zatím nestalo. Aktuálně se řeší nákup vhodných testů. „Fakultní nemocnice v Olomouci musí nakoupit dané testy. Pokud vím, jsou to testy německé výroby, takže musíme řešit otázku, jak je nakoupit, abychom dodrželi zákon,“ vysvětluje pro Radiožurnál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.

Trvat by to mohlo dva až tři měsíce, myslí si ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch. Další čas zabere samotná analýza. „Je třeba si uvědomit, že se bude jednat o 40 tisíc analýz, chceme dělat alespoň nebo minimálně tři třídy protilátek a možná víc než jeden antigen," popisuje.

Maximální promořenost

Výsledky analýzy žilní krve obyvatel Olomoucka vědcům pomůžou pochopit, jak ve skutečnosti epidemie probíhala. Rychlotesty prováděné ve stanech totiž byly jen orientační.

„Koronavirus zejména na Litovelsku zejména a na Olomoucku obecně došel nejdál. Kvantitativní analýza zrovna na této větvi má největší potenciál ukázat tu maximální promořenost. To hlavní, co si od toho slibujeme, že nám to řekne, kam zhruba nejdál se v české populaci asi dostal,“ přibližuje šéf ústavu zdravotnických statistik Ladislav Dušek.

A také kolik lidí prodělalo infekci bez příznaků. „Je to důležité proto, abychom do budoucích epidemiologických modelů uměli lépe vyhodnotit tu transmisi onemocnění. To znamená, že když budeme vědět, že v dané oblasti je 10 nakažených, tak budeme vědět, že ke každému diagnostikovanému jsou ještě dva, tři nebo čtyři, u kterých ta infekce probíhá skrytou formou,“ doplňuje Hajdúch.

Kromě toho to může poodhalit i princip tvorby protilátek a to, jak dlouho v organismu přetrvávají. Analýza by podle Hajdúchových odhadů měla stát maximálně 10 milionů korun.