Tři ohniska v Česku. Hlavní hygienička popsala šíření koronaviru na Karvinsku, Církvici a Větrném Jeníkově

Hlavní hygienička Jarmila Rážová ukázala na tři velká ohniska, kde se minulý týden rapidně šířil koronavirus. Konkrétně jsou v Moravskoslezském a Středočeském kraji a také na Vysočině. Zároveň popsala práci hygieniků od prvních případů po zavedení nutných opatření. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) odmítl kritiku, že úřady nedokázaly situaci zvládnout. Praha 14:25 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jarmila Rážová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Moravskoslezský kraj

Koronavirus se u horníků v Dole Darkov společnosti OKD, jejímž vlastníkem je státní podnik Prisko, objevil v polovině května. Záhy se nemoc začala šířit i mezi jejich rodinnými příslušníky. Zhruba týden poté už hlásily nakažené také Důl ČSA a Důl ČSM-Jih.

Důl Darkov pak sice přerušil těžbu, zůstával ale dál otevřený. Hygienici nasadili plošné testování zaměstnanců a proběhla dezinfekce společných prostor. Počet pozitivních případů ale dál rostl. Začátkem července pak firma přerušila těžbu ve všech svých dolech na Karvinsku, a to na šest týdnů.

ONLINE: Na Karvinsku nedochází ke komunitnímu šíření covidu, jde o rodiny horníků, řekl Vojtěch Číst článek

Postup úřadů kvůli tomu kritizovala třeba ekologická organizace Greenpeace, ale také někteří politici. „Nelíbí se mi výroky ministra zdravotnictví i hejtmana Ivo Vondráka (z hnutí ANO) o tom, že za šířením nemoci je nezodpovědnost občanů. Na vině je několik měsíců ignorování situace v OKD a rozvolnění v čase nárůstu nemocných. Situace není zvládnutá,“ napsala minulé úterý na twitteru pirátská zastupitelka Karviné Zuzana Klusová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale podobnou kritiku v úterý odmítl. „Politici by měli přibrzdit ve svých výrocích a nechat vše více na odbornících,“ prohlásil.

„Pokud budeme dělat podobný humbuk kolem každého ohniska, které se vyskytne, tak to není namístě. Na Karvinsku to zvládáme. Zaznamenal jsem o víkendu debaty, že to nezvládáme, není to pravda.“

Všichni nakažení jsou podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové spojeni s doly. „Všechny případy jsou buď příbuzní, nebo velmi blízké kontakty pozitivních horníků a zaměstnanců OKD nebo agenturních zaměstnanců,“ upřesnila.

Většina pacientů pak podle ní nemá žádné nebo jen velmi mírné příznaky. Upozornila také, že nákaza se netýká celého Moravskoslezského kraje. V některých okresech je minimální výskyt případů. Jak ukazuje mapa, jde například o Bruntálsko.

Situace v Moravskoslezském kraji k 5. červenci | Zdroj: CŘT, ÚZIS

Středočeský kraj

Ohniskem nákazy se minulý týden stala i Církvice na Kutnohorsku, kde je nyní podle hlavní hygieničky na 15 pozitivně testovaných lidí.

Ve firmě na Kutnohorsku je 15 nakažených. K preventivním opatřením přistupují sociální služby Číst článek

„První případ byl hlášen 2. července – pán pozitivní, bezpříznakový. Byl okamžitě proveden odběr u jeho rodinných příslušníků. Dva z nich pracují v HR Partner CZE Církvice u Kutné Hory,“ přiblížila Rážová.

„Současně byl proveden odběr u spolupracovníka, který vykazoval symptomy covidu-19, výsledek pozitivní. A v rodinné souvislosti zatím onemocněly čtyři osoby,“ dodala.

Následně se hygienici zaměřili právě na firmu HR Partner CZE, kde pracuje 23 lidí. „Byli odesláni na PCR testy v okresní nemocnici v Kolíně. Epidemiologickým šetřením je zjištěno, že je potřeba testovat zhruba dalších 100 kontaktů,“ doplnila.

Hygienici firmu uzavřeli a nařídili její dezinfekci. Zároveň v pondělí mimořádně otevřeli odběrové místo v nemocnici v Kutné Hoře. Výsledky testů očekávají v úterý večer.

Nařídili také uzavřít některé domovy pro seniory. „Mimořádně od pondělí hygienici uzavřeli pro návštěvy Domov pro seniory Barbora Kutná Hora, dále Okresní nemocnici Kolín, Nemocnici Kutná Hora, Domov pro seniory Čáslav a Alzheimercentrum Filipov,“ vyjmenovala Rážová.

Situace ve Středočeském kraji k 5. červenci | Zdroj: CŘT, ÚZIS

Vysočina

„3. července byl územnímu pracovišti v Jihlavě oznámen jeden pozitivní výsledek muže, který má trvalé bydliště ve Větrném Jeníkově,“ přiblížila Rážová.

Ve Větrném Jeníkově je jeden nakažený. Do úterý se zavírá hostinec či pošta a platí nošení roušek Číst článek

Ve třetím z ohnisek koronaviru bylo dosud zjištěno 35 kontaktů, přičemž 34 lidí vykazovalo známky onemocnění. „Včera byli testováni, výsledky čekáme dnes odpoledne nebo večer,“ nastínila hlavní hygienička v úterý.

„Uskutečnily se hromadné akce, například otvírání muzea, kam se sjeli lidé i mimo Větrný Jeníkov,“ nastínila Rážová, co zřejmě přispělo k šíření nákazy.

V rámci městysu proto nyní lidé musejí nosit roušky, používat dezinfekci na ruce a dodržovat odstupy.

„Situaci v České republice ale hodnotíme jako stabilní,“ uzavřela hlavní hygienička.

Situace v Kraji Vysočina k 5. červenci | Zdroj: CŘT, ÚZIS

74034