‚Naštvaná matka‘ šíří zprávy o tisících mrtvých po očkování. Odkazuje ale na neověřená čísla

Rozhovor s Evou Hrindovou

Zahlédl jsem na twitteru váš poslední příspěvek. Chtěl jsem se zeptat, odkud jste čerpala data? Z VAERS?

To jsou čísla z toho systému, přičemž twitter neumožňuje to rozvést na nějaký větší prostor. Nemusí to být ještě potvrzená úmrtí. Když si na to najedete, tak tam je napsáno, že by se do toho systému měly dávat veškeré nežádoucí účinky včetně úmrtí, které vzniknou po vakcíně. To ale ještě neznamená, že jsou potvrzené.

V tom tweetu píšete, že žádná jiná vakcína nezabila tolik lidí. Proč jste to tam tedy rovnou nenapsala, když víte, že do toho systému to může nahlásit kdokoliv?

Ten systém je stejný. Stejně se nahlašuje po jiných vakcínách. Nahlášení po vakcínách na covid-19 jsou několikanásobně vyšší než po jakékoliv jiné vakcíně. Mnohá ta úmrtí se potvrdí, některá se nepotvrdí, někde se ta souvislost neumí najít. Můžeme si myslet, co chceme. Nevíme, jak ten systém to poté bude vyhodnocovat. Ale ten fakt, že po vakcínách na covid-19 je mnohem více hlášení než po jiných látkách, je nezpochybnitelný.

Například mezinárodní odborný web Science.org upozorňuje, že odpůrci očkování zneužívají tento web k šíření dezinformací o bezpečnosti vakcín. Proto mě zajímá, proč jste do tweetu nenapsala, že jsou to nepotvrzená úmrtí.

Předpokládám to, že jakým způsobem se nahlašují případy do systému VAERS, je všeobecně známo. Kdo to neví, tak si to tam může vyhledat. Snad ti lidé nejsou takoví pitomci, aby z toho nevyvozovali nějaké...

Vy v tom tweetu tvrdíte to, že je tam 21 tisíc úmrtí po vakcínách proti covidu-19. To je ale pouze poloviční informace.

Já nebudu tady ty lidi vodit za ručičku. Pokud to někoho zajímá, tak si to dohledá. To, co mi říkáte, je slovíčkaření. Takové číslo v tom VAERS je, to si můžete dohledat. Na twitteru jsou dospělí lidé, tak ať s tím naloží, jak potřebují.

Stejně je to v České republice, kdy Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje desítky úmrtí po vakcíně proti covidu-19, ale ředitelka již před časem řekla, že se u nich musí prokázat ještě příčinná souvislost s očkováním.

To jsou úmrtí po očkování. Mně taky v rodině někdo zemřel nějakým způsobem po vakcíně, ale žádná pitva se nedělala, nikdo to nezkoumal. Ty případy jsou spíše podhlášené, než že by odpovídaly skutečnosti. Nikdo seriózně nezkoumá účinky vakcín a nedává do souvislostí, nezajímá ho to. Spíše se ty případy bagatelizují.

Říkáte, že ve vaší rodině bylo úmrtí po vakcinaci. To je mi upřímně líto, chci se jen zeptat, zda jste to nahlásila na Státní ústav pro kontrolu léčiv?

Podívejte se, to nebyla úplně moje rodina ve smyslu otec, dcera, matka. Bylo to širší příbuzenstvo. Takových případů je ale plno.

Ještě bych se vás chtěl zeptat na jeden příspěvek k očkování dětí. Ten má téměř tisíc sdílení. Odkud jste čerpala informaci, že každé očkování dětí jim oslabuje jejich přirozenou imunitu?

No tak to je všeobecně známý fakt.

Jedná se totiž o lež. Je to přesně naopak.

Jakto, že je to lež?

Podle vyjádření České vakcinologické společnosti, imunologa Václava Hořejšího nebo pediatra Dražana je to přesně naopak. Očkování proti jakékoliv nemoci podle nich stimuluje obranný systém.

To je samozřejmě jejich interpretace. Když se podíváte, kdo je ve vedení České vakcinologické společnosti, mělo by vám vrtat hlavou, jestli náhodou ti lidé nejsou ve střetu zájmu. Spolupracují s farmaceutickými firmami, měli by tam být přece lidé, kteří nejsou v žádné takové spolupráci. Pro mě to nejsou lidi, které bych mohla brát vážně. Spíše je problém v tom, že nemocnost dětí je neustále vyšší – různé alergie, astmaty, ekzémy. To podle mého soudu souvisí s očkováním.

To je opět podle vašeho názoru?

No tak jistě.

Stejně tak máte názor na to, že každé očkování dětem oslabuje imunitu? To není podepřené o žádnou vědeckou studii?

Oslabuje to přirozenou imunitu.

Neoslabuje to imunitu proti žádné jiné nemoci, naopak to zvyšuje imunitu proti té konkrétní nemoci, na kterou je ta vakcína účinná.

Možná to zvyšuje imunitu proti konkrétní nemoci, ale oslabuje to celkově to dítě na jakékoliv jiné nemoci.

To, co říkáte, není podložené žádnou odbornou studií. Nemáte to ničím podložené?

Je to, je to. Já jsem četla studie, které jsou teda především z USA, kde je toho očkování samozřejmě mnohem víc. Zaplať pánbůh, že u nás toho tolik ještě není. Tam se neustále zvyšuje počet nemocí, jako je astma. To se zeptejte kteréhokoliv dětského lékaře. Pokud by to očkování mělo být tak zázračné, tak by děti měly být zdravější.

Máte tedy pocit, že děti jsou po vakcínách častěji nemocné?

Tak samozřejmě. Nebuduje se jejich přirozená imunita, ale neustále se stimuluje tímto nepřirozeným způsobem. Ty děti jsou více nemocné. Nikdo to ale nezkoumá, nikoho to nezajímá. Všichni slepě hájí očkování a není zájem na tom, aby se seriózně tyto věci posoudily.

Ještě bych se vás chtěl zeptat na tabulku, ve které meziročně srovnáváte počty zemřelých. Vždy jste vybrala pouze prvních devět měsíců, to ale není v roce 2020 průkazné. Proč jste tabulku takhle navolila?

Už si to moc nepamatuji. V konečném důsledku je to zase točení se na nějakých číslech. Já už si to nepamatuji, vy mě tady zkoušíte z takových detailů.

Ono to nejsou detaily. Vypadá to jako záměrná manipulace s čísly.

Vy se tady se mnou bavíte, jako kdybych byla nějaká tisková kancelář nebo veřejnoprávní instituce. Já jsem normální soukromá osoba, která se dělí se svými přáteli na facebooku a komentuji dění. Jsou to moje názory. Moje statusy nikoho k ničemu nenavádí. A i kdybych naváděla, tak vám to může být docela úplně jedno.

Vy na sociálních sítích šíříte dezinformace, které sdílí stovky lidí.

Ale jaké dezinformace? To, že mám nějaký názor, že si myslím, že děti mají po očkování sníženou imunitu, je můj názor opřený o pozorování člověka, který tady žije přes padesát let. Jsem matka, mám děti, chodily do školy. Proč bych nemohla mít takový názor? Copak žijeme v Severní Koreji, kde se mohou sdílet jen oficiálně potvrzené názory? Jde o princip přece.