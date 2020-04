Na dva týdny se zavřeli se seniory. ‚Všichni jsou tu dobrovolně,‘ říká ředitelka domova ve Znojmě

Z domova si přinesli rozkládací postele, povlečení, oblečení a nechali se zavřít v Domově pro seniory ve Znojmě. Dobrovolně. Preventivně. Aby koronavirus nezavlekli mezi staré lidi, pro které je největší hrozbou. „Když jsme viděli, jakou rychlostí se nákaza šíří, pokud se dostane do domova pro seniory, tak jsme tuto variantu vyhodnotili jako jednu z těch nejbezpečnějších,“ řekla Radiožurnálu ředitelka Centra sociálních služeb Radka Sovjáková. Znojmo 14:09 7. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od minulé středy přebývá Sovjáková v domově s dalšími 62 kolegy, zdravotními sestrami, pečovatelkami, kuchařkami, údržbáři, i lidmi z prádelny a vrátnice (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od minulé středy tak Radka Sovjáková přebývá v domově s dalšími 62 kolegy – zdravotními sestrami, pečovatelkami, kuchařkami, údržbáři i lidmi z prádelny a vrátnice. Ti všichni se rozhodli žít následující dva týdny v karanténě, spát na matracích v kancelářích, dělit se o služební sprchu v šatnách.

‚Stát nás v tom nechal.‘ Kdy a jak pronikl koronavirus za zdi 10 domovů pro seniory? Číst článek

Sovjáková vypráví Radiožurnálu o tom, jaké to je zavřít se s kolegy v budově, dva týdny nevidět svou rodinu a doufat, že z plánovaných čtrnácti dnů karantény nebude měsíc nebo dva.

Bylo těžké kolegy přesvědčit?

V posledních čtrnácti dnech jsme vypracovali plán krizového řízení a dali jsme možnost lidem se nahlásit. Respektovali jsme, že někdo má malé děti, že někdo se musí starat o další členy rodiny a nemůže se karantény účastnit.

Všichni, kteří teď jsou v karanténě, se nahlásili dobrovolně. Dva dny předtím jsme všechny obvolali, jestli jsou opravdu schopni a ochotni do toho jít, a kromě asi dvou pracovníků se nám v týmu nikdo nevyměnil, všichni přišli a všichni jsou tady. Všichni pracovníci, včetně vrchní sestry a včetně mě, si uvědomujeme, že preventivní karanténa, kterou jsme si tady nastavili těch čtrnáct dní, nemusí být kompletní. A v tomto případě je to rozhodování samozřejmě strašně těžké a o to víc si ho vážím.

Podle šéfa Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého vyhlásilo kvůli koronaviru preventivní, dobrovolnou karanténu už šest domovů pro seniory. A dalších zhruba pět zvažuje, že se v nejbližších dnech přidá. Právě pro seniory představuje nemoc covid-19 největší hrozbu. Domovy pro seniory, které se rozhodly uzavřít, aby personál nezavlekl dovnitř koronavirus, budou v karanténě čtrnáct dní. Zatím není jasné, jestli to bude stačit.

Kdo všechno je v karanténě?

Karanténu jsme vystavěli tak, že je tu nejmenší možný počet lidí, kteří můžou pečovat. Museli jsme zabezpečit celý chod domova, jsou tu pečovatelky, zdravotní sestry, ale i lidé z kuchyně, údržby, prádelny a vrátnice. Druhý tým pečovatelů máme venku pro případ, že by někdo potřeboval karanténu opustit, a pro případ, že někdo další se musí ujmout péče o naše klienty, až karanténa skončí.

Preventivní karanténu jste zavedli proto, abyste nezavlekli nákazu do domova zvenčí. Jakou ale máte jistotu, že lidé, kteří jsou teď uvnitř, jsou zdraví?

Takovou jistotu samozřejmě nemáme, protože všichni jsme přišli od svých rodin a ze svých domovů, ale používáme roušky, rukavice, máme všude dezinfekce, měříme teplotu klientům i pracovníkům a při sebemenších pochybnostech máme k dispozici oddělené pokoje a ptali bychom se lékaře, jak postupovat dál. Děláme všechno pro to, abychom se chránili i tady uvnitř.

Strávili jste hromadně první noc ze středy na čtvrtek. Předpokládám, že stejně jako jiné domovy pro seniory žádné volné pokoje nemáte. Kde jste spali?

Vyčlenily se kanceláře pracovníků, kteří teď pracují z domova, a všechno se uzpůsobilo na to, aby tam bylo vhodné zázemí pro přespání – nanosily se matrace. A další místnosti, které jsme k tomu využili, jsou společenské místnosti na jednotlivých odděleních. Snažili jsme se, aby pracovníci měli i svoje soukromí, protože si myslím, že je strašně důležité, aby po náročné práci za sebou měli možnost zavřít dveře a oddechnout si.

Jak jste to udělali?

Tak, aby nikdo nepřespával tam, kde přes den pracuje.

Zásoby roušek i dezinfekce

Kde jste vzali postele a další vybavení pro ty provizorní noclehárny?

Zařízení má vždycky k dispozici nějaké matrace navíc, protože to je nutnost. My máme 183 lůžek a stává se, že matrace je potřeba vyměnit, takže jsme vycházeli z těchto zásob. Někteří pracovníci si přivezli své rozkládací postele. A lůžkoviny si většina z nás vzala s domu.

Koronavirus se objevil v ostravském domově pro seniory, nemocná je jedna pečovatelka Číst článek

Jak to máte s hygienou? Používat toalety a umyvadla seniorů na jejich pokojích asi nemůžete…

Naše kanceláře jsou naštěstí vybavené tak, že v každé je umyvadlo. A máme zázemí pro pracovníky. Není to tak, že bychom měli každý svou sprchu, nicméně je spousta sprch na šatnách a toalet je také dostatek, takže se nestává, že bychom stáli frontu.

Domovům pro seniory zoufale chyběly roušky, rukavice, dezinfekce. Jak je to u vás?

Minimálně na těch čtrnáct dní jsme plně zásobeni. V první fázi jsme obdrželi spoustu darovaných roušek, pak přišla dodávka z Jihomoravského kraje a velká část roušek přišla i od zřizovatele, takže máme látkové i jednorázové roušky. Rukavic jsme zásobu měli, ale dezinfekce byla jeden velký problém. Té strašně ubývá, protože klademe důraz na to, aby se povrchy čistily několikrát denně, aby pracovníci si dezinfikovali ruce po každém úkonu. Nezbylo nic jiného, než sednout k internetu, telefonu a obvolávat, shánět a po pár kanystrech si dělat zásoby.

Podařilo se?

Sháněli jsme na doporučení a měli velké štěstí, protože jedna znojemská firma, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, hned volala, když jí přišla dezinfekce na sklad, my jsme si mohli patřičné množství u ní vyzvednout a tím pádem se nestalo, že bychom byli úplně na nule.

Jak teď v karanténě nakupujete potraviny?

Byl vytvořen krizový jídelníček, aby byla zachovaná pestrost, ale aby se dal složit z trvanlivějších potravin. Takže na začátku, když jsme o karanténě začali o karanténě uvažovat, udělali jsme zásobu trvanlivých produktů, aby zásobování nemuselo jezdit pravidelně. A teď zásobování podléhá přísným hygienickým pravidlům a je bezkontaktní: dodavatelé přijedou, vyloží zboží, naše pracovnice ho převezme, až když odjedou, vydezinfikuje a dá do určených prostor, kde to zboží je 48 hodin skladováno. Teprve pak může být přijato do zařízení.

Přesčasy v řádech několika set tisíc

Říkáte, že se změnil jídelníček. Můžete uvést příklad?

Do budoucna třeba svačinka nebude z čerstvého ovoce, ale bude ovocná přesnídávka, která je připravená a zakonzervovaná.

Litoměřický domov pro seniory má 52 nakažených klientů, šest z nich potřebovalo lékařskou pomoc Číst článek

Průměrný věk vašich seniorů je 87 let, mají různé zdravotní komplikace. Co říkáte na některé názory z Německa, že je lepší domovy nezavírat, aby se senioři měli možnost se svými blízkými rozloučit. A že je lepší, když je drží za ruku někdo z blízkých, byť je to v rukavici a roušce?

I když byl zákaz návštěv, pamatovali jsme na to, že senioři se se svými blízkými potřebují rozloučit. A v případě, že jsme věděli o někom, kdo je v terminálním stadiu života, příbuzným bylo umožněno se s ním rozloučit. V karanténě jsme to prozatím nemuseli řešit, ale máme připravena individuální opatření, kdyby toto nastalo. To je součást naší práce, s tím musíme počítat.

V domově jste nepřetržitě už od úterý. Co je zatím pro vás nejobtížnější?

Zatím je nálada je dobrá, všechno funguje, ale samozřejmě přemýšlím, jak se to bude vyvíjet dál, a nastává i otázka, jak to budeme zvládat ekonomicky, protože je to nestandardní situace a zařízení s tím bude mít velké finanční vydání.

Myslíte přesčasy pracovníků? Už víte, kolik budou stát?

Vzhledem k tomu, jak jsme velké zařízení a kolik je tady lidí, tak to bude určitě několik set tisíc navíc za ty dva týdny. Budeme muset se zřizovatelem řešit, jak to finančně pokrýt. Ale i tak si myslím, že toto rozhodnutí mělo svůj smysl, a jsem ráda, že zřizovatel nás v tom podpořil, protože to riziko si uvědomujeme všichni.