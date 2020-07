Ředitel Domova seniorů Havířov: Nakažení covidem-19 jsou dva klienti a dva pracovníci

Jaká je v domově aktuálně situace? Kolik lidí se nakazilo a jde jen o klienty, nebo i o personál?

Dva klienti a dva pracovníci.

Opatření v Moravskoslezském kraji vyhodnotíme v pátek, uvedla Svrčinová. Slíbila lepší komunikaci Číst článek

Máte představu, jak se nemoc do domova dostala?

Máme zakázané návštěvy, proto si myslím, že to je otázka zaměstnanců. Ale ti dva zaměstnanci, kteří byli pozitivní, byli zcela bez příznaků. Takže to do domova přinesl asi někdo bezpříznakový, ale pátráme dál.

Je od úterý nějaký posun?

Prozatím bylo hygienou provedeno plošné testování u epidemiologicky závažných kontaktů. To proběhlo v úterý. Mám výsledky zhruba deseti lidí a všichni jsou negativní.

Celou dobu byl tedy domov pro veřejnost uzavřen?

Pro veřejnost jsme celou dobu uzavření nebyli. Po uvolnění byly návštěvy zhruba 14 dní povolené – samozřejmě se všemi ochrannými pomůckami a po podepsání čestného prohlášení, že návštěva nepřišla do styku s koronavirem. To už je ale delší dobu, takže si myslím, že nákaza k nám pronikla někdy tak kolem 10. července, aby inkubační doba odpovídala onemocněním.

Respirátory FFP2

Dostali jste kromě plošného testování nějaké další pokyny od hygieny?

Opatření je samozřejmě celá řada, většinu z nich jsme dodržovali už od března. Nicméně to novum je v tom, že zaměstnanci nebudou používat ústenky, ale respirátory FFP2, pláště a štíty při běžném provozu. Plus je zvýšená dezinfekce ploch. S hasičským záchranným sborem jsme se dohodli na prostorové dezinfekci místností. Některé prostory budeme dezinfikovat i ozonem. Soubor opatření je dost rozsáhlý. Patří tam taky zákaz přijímání nových klientů a tak dále. Čili je to opravdu rozsáhlý soubor opatření, které dodržujeme.

Nemocných s koronavirem je v Česku poprvé přes pět tisíc. Nejvíce jich přibývá na Jablonecku Číst článek

Co se týče klientů, kteří jsou v domovech, držíte je od sebe?

Myslíte karanténu?

Ano.

Samozřejmě oddělení, kde se objevila nákaza, jsou v podstatě v karanténě, aby nedocházelo k mísení klientů. Stravování probíhá na poschodích, nebo v obytných jednotkách klientů. Ani pracovníci se nemísí, také se pohybují v rámci jednotlivých uzavřených odděleních. Jsou zrušené aktivity a další záležitosti, při kterých by se mohli setkávat.