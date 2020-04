V březnu Češi méně bourali. Za první tři měsíce roku 2020 ale zemřelo na silnicích víc lidí než loni

Dopravních nehod v březnu výrazně ubylo. Do 31. března jich bylo 6143. To je skoro o 2500 míň než ve stejném období loni. Vyplývá to z předběžných policejních statistik. Od ledna do března ale na silnicích zemřelo oproti loňsku víc lidí - bylo jich přes 100.

