Hygienici reagují na rozšíření koronaviru na Dole Darkov. Zahájili plošné testování zaměstnanců

Hygienici v pondělí ráno zahájili plošné testování mezi zaměstnanci Dolu Darkov, který patří OKD. Dosud bylo otestováno 500 lidí. Mezi pracovníky dolu bylo k pondělnímu dopoledni 21 nakažených nemocí covid-19 a 61 lidí v karanténě. Jeden nemocný se už vyléčil. Řekla to mluvčí těžební společnosti Naďa Chattová. Ostrava 11:42 18. května 2020

Nemoc se mezi zaměstnanci dolu a na něj navazující úpravny uhlí, který má celkem 1800 zaměstnanců, šíří v posledních dnech. V neděli tam bylo 17 nemocných horníků. V pátek 11 a o den dříve osm.

„Jsme velmi rádi, že žádný ze zaměstnanců nemá závažný průběh nemoci, který by vyžadoval hospitalizaci. Provoz Dolu Darkov funguje beze změn a stále platí, že dodržujeme nastavená opatření tak, abychom zamezili šíření nákazy,“ řekl k situaci mezi zaměstnanci výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Potvrzuje to i předseda Sdružení hornických odborů Rostislav Palička. „Přibližně polovička nepociťuje příznaky a nemáme žádného člověka v nemocnici,“ řekl Radiožurnálu.

Pro Důl Darkov platí podle Chattové přísná opatření. Hned při vstupu si musí každý pracovník vydezinfikovat ruce a projít před termokamerou. Společnost zajistila pro všechny zaměstnance dezinfekční prostředky a roušky.

Pro důlní pracovníky pak platí povinnost nosit respirátory, rukavice a ochranné brýle. Také mají možnost si vyzvednout vlhčené dezinfekční ubrousky. Třikrát denně se dezinfikují společné prostory, šatny, výdejny a další místa.

Na všech dolech jsou také denně dezinfikovány dopravní nádoby a také vozy po dopravu zaměstnanců. Vedení společnosti pravidelně konzultuje vývoj situace se zástupci Sdružení hornických odborů, jejichž zástupce se každodenně účastní krizového štábu.

Jestli ale nemoc ovlivní těžbu uhlí, nedokáže Palička odhadnout. „Myslím, že covid-19 je pro nás nevyšlapaná cestička, takže nikdo neví, co se přesně stane. Jsme rádi za to, že se to neprojevilo v dřívější době, protože opatření přes veškerou snahu nejdou dodržet stoprocentně. Jsme rádi, že je to v této omezené míře a neprojevilo se to více, než v jiných průmyslových fabrikách. Do budoucna se určitě může stát cokoliv, ale to je věštění z křišťálové koule,“ dodal.

V Moravskoslezském kraji od počátku epidemie nemocí covid-19 onemocnělo 1184 lidí. Z nemoci se vyléčilo 775 osob. Počet úmrtí souvisejících s koronavirem za poslední dny nestoupl, je jich 39.