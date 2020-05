Měl se Důl Darkov zavřít dřív? ‚Mohlo se to udělat líp, ale po válce je každý generál,‘ reaguje hejtman

Důl Darkov stojí, respektive je utlumena těžba, protože důl se „jen tak vypnout“ nedá. Hygienici teď připravují druhé kolo plošného testování pro asi dva tisíce lidí. „Je to pod kontrolou. Chtěl bych (lidi z regionu) uklidnit, protože se daří jasně vymezovat ohnisko nákazy,“ říká v Interview Plus hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Ivo Vondrák (ANO). Praha 19:19 27. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Vondrák | Foto: Adolf Horsinka | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Podle nejnovějších informací je 302 lidí na Karvinsku pozitivních s nemocí covid-19, z toho je 217 zaměstnanců OKD (nejen v Dole Darkov ale i ČSM-Jih a ČSA), 80 rodinných příslušníků a díky kontaktům jsou zavřené už i tři mateřské školky.

„Pořád je to lokální ohnisko, ale rozšířené do několika měst. Teď je třeba přísně hlídat, jak bude nákaza pronikat do dalších institucí. Bohužel mám jednu špatnou zprávu – vypadá to, že je nákaza opět i v jednom domově seniorů, protože tam pracuje manželka jednoho z horníků,“ doplňuje.

Kraj ještě před pár dny uvažoval o vyhlášení stavu nebezpečí, tedy lokální varianty celostátního stavu nouze, která je v pravomoci hejtmana kraje.

„Čekali jsme na výsledky plošného testování (a trasování). V okamžiku, kdy by se nákaza dostala mimo hranice Karvinska do dalších oblastí, pak bychom museli přijmout jiná, závažnější plošná opatření (jako jsou zákazy návštěv v nemocnicích apod.). Byli jsme na to připraveni, ale výsledky zatím neprokázaly, že by se (covid) dostal i mimo oblast Karvinska.“

Lidé to neberou moc vážně

Vondrák si přitom velmi chválí trasování kontaktů nemocných pomocí chytré karantény. „Vstupem chytré karantény se situace výrazně urychlila. Slýchávám postesky, že to nic neřeší – není to pravda. Je to nová kvalita v oblasti dohledávání, trasování.“

„Situace není taková, že by lidé nebyli informováni. Bohužel, a toho se obávám, to mnozí neberou dostatečně odpovědně.“ Ivo Vondrák (ANO)

Moravskoslezský kraj od začátku chytré karantény podle hejtmana provedl 4400 trasování, a to je podle hejtmana o dva tisíce víc, než dělala Praha. „Takže jsem schopni rychle dohledat kontakty, poslat lidi do karantény tak, aby dál někoho nenakazili. Proto jsme schopni vést chirurgický řez ochrany obyvatel,“ dodává Vondrák.

Dodržet přísná hygienická opatření je na jakémkoli hlubinném dole těžké, horníci i jejich odbory si ale podle pořadu Reportéři ČT stěžovali na podceňování nákazy ze strany vedení OKD. „Na nás se neobraceli, já jsem se o problému v Darkově dozvěděl, až když se tam objevilo 16 nakažených a spustil se systém plošného testování,“ odpovídá.

Mohli to zastavit dřív

Dodává, že nechce vedení OKD nijak hájit, ale důl je velmi komplikovaný z pohledu dodržování hygienických opatření. „Třeba mohla být opatření udělána dříve, ale informace, které mám já, byly takové, že se problém objevil až ve chvíli, kdy došlo k novému režimu směn spuštěném 19. dubna. Od té chvíle se objevily nové nákazy,“ dodává.

Důl totiž po vyhlášení nouzového stavu v polovině března přešel do systému, ve kterém se jednotlivé směny střídaly tak, aby se nepotkávaly. Po 19. dubnu se ale vrátili do „normálu“. „Jak to ale vidím zpětně, ono po válce je každý generál, mohla se opatření přijmout dřív, hlavně se ale neměl měnit systém střídání směn.“

Mohla v tom hrát nějakou roli ekonomická stránka? „To bych nechtěl spekulovat. OKD je v těžké ekonomické situaci, ale stále platí, že zdraví a životy lidí mají přednost, takto jsme se v kraji chovali vždy… Mělo by se to nechat ověřit těmi, co do toho vidí. Krajská hygienická stanice to určitě bude šetřit. Nechtěl bych tady být soudcem, protože detailně nevidím do celé situace. Na druhou stranu, jestli se to mohlo udělat lépe, tak mohlo. Ale nechci teď udílet nějaké knížecí rady,“ dodává hejtman Ivo Vondrák.

Musíme to hlídat...

Co se stane, když se bude nákaza dál šířit? „Kraj bude na celou situaci pozorně dohlížet. Kdyby došlo k dalšímu nárůstu, tak by se zřejmě muselo rozvolnění vracet zpět, tj. takový zpětný chod.“

Takže by se vracela opatření, která se postupně zaváděla, zase nazpátek. „Neuvažuje se ale o nějakém plošném zavírání, to je opravdu až krajní nouze. V ostatních částech kraje virus postupně odchází,“ dodává.

Celý rozhovor s moravskoslezským hejtmanem, ve kterém hovoří i o postupném útlumu těžby uhlí, si poslechněte v audiu. Ptal se Jan Burda.