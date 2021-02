Nebezpečné transfuze, nenošení roušek i vakcíny měnící genom. Podívejte se na fake news o covidu

Bojují proti nim ministerstvo zdravotnictví i sociální sítě. Ty začaly důkladněji kontrolovat diskuse a mazat lživé příspěvky. Dezinformace o koronaviru a očkování se ale dál šíří. Lidé mezi sebou tak například sdílí, že nařízení o nošení roušek je neplatné nebo že některé nemocnice platí zdravotníkům desetitisíce korun, aby se nechali naočkovat. Některé zprávy už řeší i policie. Server iROZHLAS.cz proto vyhledal a popsal osm fake news. Praha 7:03 3. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tvrzení, že někteří lékaři měli po očkování proti koronaviru skončit na jednotce intenzivní péče, nebo to, že příbramská nemocnice měla nabízet svým zdravotníkům 60 tisíc korun, když se nechají naočkovat. To jsou některé dezinformace, které se šíří v online prostředí. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Transfuze

V historii existují případy, kdy se člověk, kterému musela být podána transfuze, nakazil žloutenkou, případně i virem HIV. Dnes podle některých lidí hrozí další „nebezpečí“.

Za očkování 60 tisíc? Příbramská nemocnice vystoupila proti příspěvku na sociálních sítích Číst článek

„Když se dárce před darováním krve nechá očkovat některými těmi programovatelnými RNA nanočásticemi, o kterých nikdo neví, co v lidském krevním řečišti a potažmo těle vůbec mají za úlohu a k čemu tam vlastně slouží? Pro mě a spoustu lidí, kteří o očkování nestojí, se tak transfuze stává velmi rizikovým počinem,“ objevilo se v několika skupinách na sociálních sítích.

Přenos vakcíny při transfuzi je ale podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly možný pouze krátce po očkování. V praxi by to znamenalo, že by dotyčný musel jít darovat krev jen pár hodin po očkování. Jinak podle profesora Prymuly k přenosu vakcíny nedojde.

Podle Prymuly jde v tomto případě o „naprostý nesmysl“ i proto, že RNA částice nelze programovat.

Lékaři po očkování neskončili na jednotce intenzivní péče, vyvrací nemocnice v Motole poplašnou zprávu Číst článek

„To nejsou žádné programovatelné RNA nanočástice, to jsou normální struktury, které vycházejí z virových struktur a které mají předem jasně danou sekvenci, která v podstatě kóduje, jaký protein má vzniknout. Takže to nejde programovat v online režimu. Dokonce v tuhle chvíli narážíme na problém, kdy dochází k řadě mutací, to znamená vakcíny, které jsou orientovány na spike protein, který má mutací nejvíc, tak mohou být neúčinné. Kdyby to bylo takto jednoduché, tak bychom to jenom přeprogramovali a byl by klid. Takže to jasně odporuje realitě,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz.

Neplatné nařízení o rouškách

Jde o video, které má jen na facebooku přes 730 000 zhlédnutí. Muž v něm natáčí policisty, kteří zastavili jeho vůz, protože před tím byl v nákupním středisku bez roušky, což jim někdo nahlásil.

Ubrousek s octem, homeopatikum nebo plné Riegrovy sady. Podívejte se na 8 ‚fake news‘ o koronaviru Číst článek

Muž se přiznává, že roušku neměl, ale odmítá tvrzení policistů, že by se přiznal k přestupku.

„Říká vám něco zákon 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení státu? V tomto zákoně je paragraf 31 odstavec 4, kdy já můžu tady toto všechno odmítnout z důvodu ohrožení zdraví,“ vysvětluje, proč nemá roušku. Na dotaz, jestli má potvrzení o tom, že je astmatik nebo schizofrenik, odpovídá ale vyhýbavě a zmiňuje, že je v invalidním důchodu. Průkazem to ovšem nedoloží.

Roušku podle svých slov nemusí mít, protože příslušné nařízení je podle něj neplatné. „Usnesení o nošení roušek vydalo ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad. Víte, co říká paragraf 38 krizového zákona? Že v krizovém řízení státu žádný správní orgán nesmí žádné nařízení vydávat. Tudíž toto nařízení je neplatné,“ sebevědomě poučuje muž policisty.

Právník Ondřej Dostál si ale těmito zdůvodněními tak jistý není. „Jako argument pro odmítnutí plnění opatření vydaných vládou za nouzového stavu z důvodu toho, že by tím dotyčný mohl ohrozit svůj život nebo zdraví, v zákoně existuje. Jestli se vztahuje na tento konkrétní případ, to nedokážu posoudit. Myslím si, že spíš ne,“ říká k argumentu o ohrožení zdraví.

Podle něj by muž musel dokázat, že by jej nošení roušky mohlo zabít, což by „medicínsky neustál“. Toto ustanovení je navíc podle Dostála v zákoně pro závažnější zásahy a hrozby.

Nešli na test, přesto dostali SMS, že jsou pozitivní. ‚Je to absolutní nesmysl,‘ řekla o hoaxu Jágrová Číst článek

„Týkalo by se to typicky toho, pokud by stát nebo orgán krizového řízení někomu nařídil vykonávat třeba pracovní povinnost a ta pracovní povinnost by byla manifestně nebezpečná pro toho konkrétního – typicky by nařídili pracovní povinnost na covid oddělení někomu, kdo je těžce riziková skupina – tak by to samozřejmě mohl odmítnout,“ doplnil.

Jako obrana by podle právníka nevystačil ani argument s neplatností nařízení o nošení roušek. Paragraf 38 krizového zákona s touto situací nemá podle Dostála nic společného. „Týká se to jiné věci, která nemá dopad do práv ani povinností tady pána,“ popsal.

Zmiňovaný paragraf se navíc nevztahuje na paragraf 34 o přestupcích. Ty nadále platí a v tomto případě se podle právníka nejspíš o přestupek jedná. „Otázka vůbec je, jestli se jedná o přestupek podle krizového zákona a nejedná se o přestupek podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Myslím, že jsme úplně v jiném zákoně,“ doplňuje.

Změna DNA a Sputnik V

„Na jednu otázku by měli odborníci zodpovědět: mNRA vakcína zasahuje svou aktivitou do DNA člověka?“ ptá se například uživatel Sváťa v diskusi pod článkem na stránkách krestandnes.

Ministerstvo zdravotnictví mezi fake news řadí podobný příklad, kdy někdo varuje, že vakcíny proti koronaviru pracují s neznámou, nevyzkoušenou technologií. V jiné diskusi pak lze najít reakci dalšího uživatele: „Sputnik je nejlepší, protože nemění genom.“

Podle Prymuly je ale toto tvrzení přinejmenším zavádějící, protože žádná z vakcín genom nemění.

Klaus píše Blatnému. Nelíbí se mu, že ho ministerstvo zdravotnictví uvádí na stránce o dezinformacích Číst článek

Obecně ani nelze říct, která vakcína je lepší než ostatní, protože podle Prymuly všechny mají svá pro a proti. „Například mrtvý virus má výhodu v tom, že když bude virus mutovat, tak je vysoce pravděpodobné, že mu to nebude vadit, protože tam má mnohem více antigenů, ne jen spike protein. Takže na různé mutace by mohl být účinnější, ale protože je to jen inaktivovaný virus, tak je imunologicky velmi slabý, a proto se musí přeočkovávat asi každých šest měsíců. Ostatní vydrží mnohem déle, ale zase je rizikové, že ztratí svoji účinnost,“ popsal exministr zdravotnictví.

Vakcíny se tak dají porovnávat jen podle bezpečnosti, která je u všech vakcín schválených v Evropské unii prakticky stejná. A podle účinnosti, která se výrazně liší.

„Když vezmeme poslední údaje, které jsou k dispozici, tak AstraZeneca má účinnost nějakých 60 procent, by se dalo říci. Co se týká vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna, ty se pohybují mezi 90 a 95, Sputnik je někde na úrovni 91,“ vysvětlil Prymula s tím, že AstraZeneca a Sputnik V fungují na podobném principu.

Odměny za očkování

Příbramská nemocnice měla podle Aleše Svobody nabízet svým zdravotníkům 60 tisíc korun, když se nechají naočkovat. Svoboda ve svém statusu na sociálních sítích také tvrdil, že zdravotníci falšují lékařské zprávy a jako covidové označují i pacienty, kteří ve skutečnosti nemocní nejsou.

Fake news se během pandemie mísí s populistickým ezoterismem, tvrdí religionista Václavík Číst článek

„Dělám to kvůli tomu, abych já vlastně za ty lidi řekl, co oni chtějí vyjádřit, ale z nějakého důvodu nemůžou. Nebo se prostě bojí,“ vysvětlil minulý týden Svoboda pro Radiožurnál.

Ředitel nemocnice ale jeho tvrzení popřel. „Že si někoho kupujeme, když se nechá naočkovat, nebo že je tady obrovský odpor k očkování, to jsou všechno nesmysly,“ popsal Stanislav Holobrada s tím, že zájem o očkování je velký. Podle něj jde o více než 80 procent zaměstnanců.

Případ vyšetřuje policie. „Dne 26. ledna jsme přijali oznámení o možném šíření poplašné zprávy. Věc nyní prověřujeme. Za uvedený trestný čin spáchaný v době nouzového stavu stanovuje trestní zákoník dva až osm let odnětí svobody,“ řekla mluvčí Monika Schindlová. Jak ověřil server iROZHLAS.cz, k žádnému posunu zatím nedošlo.

Lékaři na jednotkách intenzivní péče

Žalobkyně zrušila obvinění za šíření zprávy o zákazu pohybu, autorkám hrozilo až osmileté vězení Číst článek

Trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy podala také pražská Fakultní nemocnice Motol. Ta se ohradila proti tvrzením, že někteří lékaři měli po očkování proti koronaviru skončit na jednotce intenzivní péče.

Na twitteru i facebooku se objevily informace, že deset lékařů dostalo druhou dávku vakcíny a osm z nich muselo být hospitalizováno.

„Jedná se o dezinformace a vzhledem k tomu, že se v současné době nacházíme v nouzovém stavu a tyto informace můžou vyvolávat paniku ve společnosti a vážné obavy o zdraví a životy občanů, tak jsme se rozhodli podat trestní oznámení,“ řekla Radiožurnálu mluvčí největšího zdravotnického zařízení v zemi Ludmila Šimáčková ve druhé polovině ledna.

Mrtví po očkování

Trestní oznámení se chystá i na Janu Peterovou a Václavu Vondráčkovou. Peterová totiž podle serveru Manipulátoři.cz zveřejnila rozhovor s Vondráčkovou, která tvrdí, že v pečovatelských domech v Měšicích zemřelo několik seniorů po podání vakcíny proti koronaviru.

Vládní videa jako propagace očkování, nebo předvolební kampaň? ‚Hranice je křehká,‘ říká Outlý Číst článek

To ale obec odmítá. „Jak ověřil starosta Měšic Martin Čacký u pana Jana Porubského, ředitele Antonia senior services, s. r. o., paní Vondráčková v této společnosti již od května 2020 nepracuje. Starosta Měšic rovněž potvrzuje, že očkování seniorů v pečovatelských bytech v Měšicích dosud neproběhlo z důvodu nedostatku vakcíny. Očkování bude probíhat ve spolupráci s Nemocnicí Neratovice pravděpodobně během února tohoto roku,“ zveřejnila středočeská obec s tím, že na obě ženy připravuje trestní oznámení pro pomluvu a šíření poplašné zprávy.

Neplodnost

Boji proti fake news se intenzivně věnuje také ministerstvo zdravotnictví. To na svých stránkách věnovaných koronaviru zřídilo i sekci, ve které na základě informací od Centra proti terorismu a hybridním hrozbám a společnosti Semantic Visions některé nepravdivé informace vyvrací.

Facebook posiluje v boji s fake news. Pravdivost obsahu v Česku bude ověřovat Demagog.cz Číst článek

Jednou z nich je i tvrzení o tom, že vakcíny ovlivňují rozmnožování. „Vakcíny způsobují neplodnost, či dokonce permanentní sterilizaci, protože ničí protein potřebný k tvorbě placenty.“

Tato informace má podle ředitele Biologického centra Akademie věd Libora Grubhoffera určitý vědecký základ, kdy látky v nich použité by mohly ovlivnit reprodukční systém v těle žen.

Výrobci vakcín se ale postarali o to, aby k tomu nedošlo. „Umělým zásahem, chemickou modifikací toho kousíčku informační RNA tvůrci vakcíny zabránili tomu, aby nově syntetizovaný glykoprotein S v těle očkovaného jedince nedával šanci takové nežádoucí křížové reaktivitě. Zabránili tomu, aby se protein S rozštěpil,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.

„Nebezpečí nějakého zásadního poškození reprodukčního systému v těle žen lze prakticky vyloučit.“

Očkování části populace

Častou nepravdivou informací, která se neobjevuje jen v běžných dezinformačních kruzích, je, že není nutné očkovat celou populaci. „Naočkovat by stačilo jen rizikové skupiny, u kterých hrozí závažnější průběh onemocnění covid-19,“ upozornilo i ministerstvo zdravotnictví.

Může Čína zachránit Evropu před covid-19? Nejnovější dezinformace, kterou sama šíří, tvrdí analytik Vrabel Číst článek

Podle Grubhoffera jde ale o přístup, který „nevede k tomu, že v populaci lidí bude docházet ke snížení virové nálože“. Takto bychom ochránili jednotlivce, ale virus by ve společnosti dál cirkuloval.

„A to je nepřípustné,“ vysvětluje Grubhoffer, „potřebujeme dosáhnout kolektivní imunity a vytlačit virovou nálož z komunitního šíření do lokálních ohnisek a dalšími epidemiologickými opatřeními ho tlumit a omezovat.“

Resort k tomu dodává, že je potřeba proočkovat 65 až 70 procent populace, čímž bychom ochránili i ty, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů nechat očkovat.