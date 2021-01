Lidi, kteří v hotelích stelou postele, by to mohli dělat ve špitálech, říká ředitel brněnské nemocnice

Lidí s potvrzenou nákazou koronavirem v Česku dál přibývá. Nárůst pacientů hlásí také nemocnice. Například v Královéhradeckém kraji je hospitalizovaných zhruba 450 lidí, před měsícem to byla asi polovina. Pacientů na lůžkách je více i v dalších krajích. Ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba Radiožurnálu v rozhovoru řekl, že denně přijímají 15 až 20 nových pacientů. A to nemocnice bere jen ty opravdu velmi nemocné. Brno 12:02 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Štěrba, ředitel Fakultní nemocnice Brno | Foto: Monika Hlaváčová | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jaká je situace u vás? Kolik lidí nakažených covidem-19 jste v posledních dnech hospitalizovali?

V posledních dnech hospitalizujeme denně 15 až 20 nových pacientů, takže teď jsme na více než dvou stech covid nemocných pacientů a to skutečně bereme k hospitalizaci pouze ty opravdu velmi nemocné.

V těch nejhorších dnech na podzim jste měli na lůžkách asi 250 pacientů s covidem. Jaký očekáváte vývoj, když už teď mluvíte o dvou stech?

Bojíme se, že podzimní čísla překonáme. Snažíme se přeskládat provoz nemocnice tak, abychom to stihli. Velmi bych apeloval na pomoc a podporu i třeba dobrovolníků z takříkajíc pomáhajících profesí, které v tuto chvíli nemohou pracovat, nepracují. A jestli existují programy jako Covid gastro nebo podobné, tak proč by lidi, kteří v hotelích stelou postele pro hosty, nemohli stlát postele v nemocnicích. Tam bychom velmi přivítali každou pomocnou ruku.

Musíte teď nějak omezovat další péči v nemocnici?

Velmi významně omezujeme další způsoby péče. Zrovna jste mě zastihli v průběhu jednání s kolegy, kde se snažíme přeskládat provoz tak, aby nebyla ohrožena akutní péče, aby nebyli poškozováni pacienti třeba čekající na plánované výkony, ale abychom zabezpečili adekvátní péči o covidové pacienty.

Co budete muset omezit? Co to znamená?

Omezujeme všechno, co lze, protože máme hodně nemocných lidí, hodně lidí v karanténě. Lidi jsou už unavení a jejich ochota přecházet třeba ze svého domácího pracoviště na covidové jednotky je již podstatně menší, než byla na jaře nebo na podzim.

Máte pacientů dost, jak jste řekl. Přijímáte přesto pacienty z jiných nemocnic, které třeba i kvůli nedostatku personálu péči nezvládají?

Ano, je to tak. Jsme na toto zvyklí, protože jako fakultní superspecializovaná nemocnice jsme na transfery pacientů z jiných zařízení docela zvyklí a děláme to i s pacienty covidovými. Nicméně pomalu se blížíme limitu toho, co tato nemocnice je schopná absorbovat.

Co se stane po tom, až toho limitu dosáhnete?

Budeme muset více utlumovat další provoz a pak se může stát, že pacienti nebudou mít kolem sebe tolik personálu, kolik bychom za normálních mírových okolností chtěli.

Brněnská nemocnice byla jedna z prvních, které začaly s očkováním. Kolik ampulí k vám zatím dorazilo a souhlasí to s tím, co bylo avizováno, nebo jste něco nedostali?

Ne, dostali jsme to, co bylo avizováno. Byli tam sice nějaké drobnosti, že jsme část toho kontingentu přesouvali do Ostravy. Dostali jsme vakcínu pro téměř 3000 lidí, naočkovali jsme zhruba 3300 lidí. Očkování skončilo o víkendu a čekáme ve čtvrtek další dodávku tak, abychom mohli pokračovat s očkováním zdravotníků a seniorů.

Kolik zdravotníků ještě potřebujete proočkovat?

Rádi bychom proočkovali ještě nějakých 1400 našich zdravotníků. Jednáme s krajem a spolupracujeme s městem na očkování seniorů a zdravotníků v krajských a městských zařízeních.