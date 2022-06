Nové subvarianty covidu nejsou sezónní záležitostí. Nakažených prudce přibude, předpovídá virolog

Počty lidí pozitivně testovaných na koronavirus stoupají a někteří odborníci už mluví o začátku nové vlny epidemie. Podobné je to i v jiných evropských zemích, které například už doporučují nosit respirátory v MHD. Podle virologa Libora Grubhoffera by se roušky měly opět začít nosit v místech s větší koncentrací lidí a ve zdravotnických zařízeních. „Měli bychom se na to připravovat, protože nás to s největší pravděpodobností nemine,“ uvádí. Praha 19:01 30. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Virolog Libor Grubhoffer | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Skutečný počet nakažených v Česku je podle odborníků mnohem vyšší, než uvádějí statistiky, protože se málo testuje.

„Střízlivý odhad je pětkrát až desetkrát víc,“ upozorňuje Grubhoffer s tím, že během následujících týdnů dojde k rozšíření testování a nevylučuje ani obnovení testů v zaměstnání.

Podle Státního zdravotního ústavu jsou za nárůstem nakažlivější varianty BA.4 nebo BA.5, které se šíří až desetkrát snadněji než původní virus, ale v drtivé většině případů způsobují mnohem mírnější průběh nemoci.

„Zdá se, že dopad na zdraví lidí není tak dramatický. My před tím varujeme a se zlou se vždy potážeme, jsme označováni za sýčky, kteří zbytečně straší. Ale ten virus se zásadním způsobem nezměnil, je stále nebezpečným novým čínským koronavirem,“ zdůrazňuje ředitel Biologického centra Akademie věd.

Nové varianty mají svůj původ v Jihoafrické republice, což prý může souviset s tím, že tam jsou momentálně lepší klimatické podmínky: „Je tam podzim, respektive zima. My se rádi utěšujeme tím, že se jedná o sezónní virus, což v případě tohoto nového koronaviru skutečně neplatí.“

Opatření v Číně? Nelidská

Grubhoffer se obává, že jsme se dostatečně nepřipravili na novou vlnu a jsme ve fázi letargie.

„Velmi často jsem za příklad dával Rakousko a Německo, které jsou pověstné svou důsledností, přesto se nevyhnuly zásadním problémům,“ podotýká s tím, že zásadní chybu jsme udělali uvolněním opatření na podzim roku 2020 – i kvůli tomu počet mrtvých přesáhl 40 tisíc.

„V září si půjdeme pro čtvrtou dávku.“ Libor Grubhoffer

Za chybu považuje i dlouhé uzavření škol, které se nám vymstívá, a omezování zdravotnické péče. „Ale každý je po bitvě generálem a tehdy jsme netušili, že školy necháme zavřené tak dlouho. Těžko z toho někoho vinit,“ zamýšlí se.

Stejně tak Grubhoffer kritizuje čínskou strategii nulového covidu, kvůli které došlo k dvouměsíčnímu přísnému lockdownu ve dvacetimilionové Šanghaji:

„To je naprostá šílenost, která jenom ilustruje, jak nebezpečné jsou totalitní režimy. Ten režim je schopen absolutně všeho, nelidským způsobem nechal obyvatele totálně na holičkách, v podstatě zavřené v kriminále.“

I nošení respirátorů v Česku by proto ponechal na dobrovolné bázi: „To vlastně nejlépe vyhovuje podstatě člověčenství. Sám nemám rád, když mi někdo musí připomínat něco, co považuji za samozřejmé. Kdyby se nám toho podařilo využít, měli bychom napůl vyhráno.“

A pokud jde o predikci dalšího vývoje, Grubhoffer očekává prudký nárůst denního počtu nakažených, zvýšení zájmu o testování a snad i důslednější dodržování protiepidemických opatření.

„A v září si půjdeme pro čtvrtou dávku, i když mnozí by měli jít třeba už teď, pokud by se k té čtvrté dávce dostali. I to je problematické a ministerstvo zdravotnictví v tomto ohledu nic nepodniklo,“ uzavírá.

