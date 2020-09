Žádný dopis, jen respirátor a pět roušek. Pomůcky pro seniory podle Hamáčka rozešle pošta v pondělí

Česká pošta začne balíčky ochranných pomůcek proti šíření koronaviru distribuovat lidem ve věku nad 60 let v pondělí. Respirátor a pět roušek by měli senioři dostat na adresu trvalého bydliště, řekl ve čtvrtek vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) k rozhodnutí vlády. Během víkendu by podle něj měly být pomůcky zabalené. Adresy získá ministerstvo vnitra z registru obyvatel a předá je České poště, rozesílání bude trvat několik dní, upřesnil. Praha 14:46 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roušky. Ilustrační foto | Zdroj: Pixabay

Podle Hamáčka půjde o obálky, v nichž budou jen ochranné prostředky, nikoli například nějaký dopis. Jeho formulace by podle vicepremiéra pouze zdržovala.

Roušky a respirátory budou pocházet ze zásob zbylých po jarní vlně onemocnění, které jsou skladovány v Opočínku na Pardubicku. Distribuce bude stát 15 milionů korun.

O zásilce s ochrannými pomůckami pro lidi ve věku nad 60 let rozhodla na středeční schůzi vláda po tom, co začaly narůstat počty nemocných. Část opozice krok kritizuje jako opožděný a dává ho do souvislosti s blížícími se volbami.

Podle Českého statistického úřadu žilo v České republice ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let. Hamáčkova stranická kolegyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, chce, aby balíček dostali také zdravotně postižení.

Lidé, kteří jsou závislí na pomoci, pobírají v Česku příspěvek na péči. Letos v červenci ho dostávalo 366 100 osob se zdravotním omezením. Podle dřívějších údajů tvoří ale dvě třetiny příjemců lidé nad 65 let. Zbývá tedy kolem 120 000 lidí.