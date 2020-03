České podniky se specializují na vysoce kvalitní materiál. Masové dodávky nezvládnou, řekl Hamáček

Letecký most s ochrannými pomůckami z Číny by mohl být prodloužen. Na tiskové konferenci to v úterý připustil šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Stalo by se tak, pokud by pandemie pokračovala, nebo by české podniky nenavýšily výrobu. Ty se podle vicepremiéra soustředí na výrobu špičkových produktů a ne na masovou produkci jednorázových ochranných pomůcek. Praha 14:06 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ukazuje se, že Česká republika má spoustu high endových produktů, to znamená špičkových věcí, které se ze zahraničí získat nedají nebo kvalita je nižší, a právě v tom high endu jsme schopni doplňovat masové dodávky spotřebního materiálu,“ řekl Hamáček po jednání Ústředního krizového štábu.

Příkladem podle něj je například firma Ego Zlín. „Ego Zlín jsme kontaktovali, ale není to firma, která vyrábí jednorázové ochranné prostředky. Vyrábí velmi sofistikované obleky, které se používají na pracovištích typu Těchonín a tam, kde je ten největší biologický risk. Dělá je v počtu desítek kusů týdně, to znamená, není vhodná na to, abychom od ní masově objednávali spotřební materiál. Nicméně pokud by specializovaná pracoviště potřebovaly tyto složité komplety, tak je samozřejmě logické, že se objednají tam,“ popsal Hamáček.

Kvůli zvýšení výroby proto vznikla v úterý v rámci krizového štábu pracovní skupina. Ta by se mimo jiné měla také zabývat otázkou filtrů.

„Všechny vynálezy jak ČVUT, tak dalších, pracují s filtry P3 ze Sigmy Lutín. Ta má kapacitu 10 000 filtrů týdně. Takže řešíme, jestli je možné kapacitu navýšit, popřípadě hledat nějaké jiné zdroje filtrů, protože filtry jsou účinnější a vydrží déle než klasické respirátory,“ dodal Hamáček s tím, že výroba v České republice nebude o masových dodávkách spotřebního materiálu. „Bude to opravdu o těch výrobcích s vyšší přidanou hodnotou, které můžou vhodně doplnit a být nasazeny vedle těch dodávek, které máme zajištěny.“

Armáda do domovů pro seniory

Ústřední krizový štáb se podle Hamáčka v úterý zabýval také situací v domovech pro seniory. V těch by nově mohla pomáhat armáda. „Dohodli jsme se s armádou na tom, že náčelník generálního štábu připraví na příští jednání návrh, jak zapojit armádu do protikrizových opatření,“ řekl ministr vnitra a jako příklad uvedl situaci v kraji Vysočina.

Ten potřeboval výpomoc v domově seniorů. „Nejedná se o zdravotníky. Chápeme, že vojenští zdravotníci mají jiné úkoly. Jedná se o práce, které souvisejí s chodem domova. Dneska jsou tam hasiči v plné ochraně,“ dodal Hamáček.