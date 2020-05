Česko chce podle Hamáčka za týden otevřít většinu hraničních přechodů. Kontroly budou namátkové

Česko chce otevřít od 26. května drtivou většinu hraničních přechodů, řekl v úterý v Plzni ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Konkrétní seznam nyní připravuje ministerstvo s policií. Ze stálých kontrol by se přešlo na kontroly namátkové a policie by působila ve vnitrozemí, tedy dále od hranic, řekl ministr. Plzeň 12:09 19. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud to vláda schválí, a já předpokládám, že ano, protože jsme se na tom včera (v pondělí) dohodli, tak od 26. května budou namátkové kontroly,“ uvedl. Hamáček už v pondělí na twitter napsal, že režim na hranicích se uvolní, nicméně bude dál platit povinnost předložit při vstupu do země negativní test na covid-19.

„Až na ty nejmenší (přechody) typu turistických stezek, které vedou přes hranice, by se měly otevřít skoro všechny hraniční přechody. Určitě to bude podstatně více než teď,“ uvedl v úterý v Plzni ministr.

S 8. červnem, o němž se hovoří, že by měla přísná opatření na hranicích skončit úplně, odkázal Hamáček na ministerstvo zdravotnictví.

„Jsme samozřejmě vázáni názorem odborníků, a to je spíše debata o testech. My teď rozvolníme režim na hranicích, nicméně stále platí, že pokud k nám přijíždí někdo ze zahraničí, tak až na výjimky musí mít platný negativní test na covid. A debata s ministerstvem zdravotnictví je, zda od 8. června alespoň u některých zemí, které se dají prohlásit takzvaně za bezpečné, bychom ten test nevyžadovali,“ uvedl Hamáček. Do té doby bude stále platit současné nařízení, pouze kontroly budou mírnější.

Ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové podle ministra řeknou, zda by se to už mohlo týkat také Německa. „Zatím ta situace v Německu tak dobrá není,“ dodal Hamáček.