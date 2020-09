Hřib: Pražská hygiena zvažuje povinné nošení roušek ve školách a při venkovních akcích nad 100 lidí

O nových opatřeních v hlavním městě ve čtvrtek jedná vedení magistrátu s pražskou hygienickou stanicí. Praha je i nadále místem s nejvyšším počtem nakažených. Proto hygienici zvažují povinné nošení roušek ve všech školách a na venkovních akcích při počtu vyšším než sto. Radiožurnálu to během jednání řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha 11:02 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Hřib | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Hygiena zvažuje zavedení roušek ve všech školách povinně vyjma prvních stupňů základních škol a roušky na venkovních akcích, když tam bude nad 100 lidí. Ale je to záležitost, kterou si musí ještě interně zvážit, připravit a zkonzultovat. Ale předpokládám, že skutečně tato opatření budou vyhlášena. Nemyslím, že by to mělo nějak významně omezovat život nebo další aktivity,“ popsal Hřib Radiožurnálu.

Kdy by tato opatření měla vstoupit v platnost, musí rozhodnut hygiena. „Předpokládám, že tam bude několik dní, aby se na to mohli všichni připravit tak, jak to vždycky pražská hygiena dělala,“ dodal primátor.

Nyní chce hlavní město začít testovat pracovníku domovů pro seniory. „Řešíme, jak logisticky zařídit odběry, protože odběrová místa jsou plná. To je věc, na kterou se jako město zaměřujeme, protože tam je pochopitelně ta nejzranitelnější populace a v momentě, kdy se to dostane do domovů pro seniory, tak se velice rychle začne naplňovat i lůžková kapacita, která je zatím dobrá,“ vysvětlil.

Žáci, studenti i pracovníci ve školství si zatím budou muset vystačit s vlastními ochrannými prostředky. „Stále ještě čekáme na poskytnutí slíbených respirátorů pro učitele. Bylo vyčísleno, že je to zhruba 44 500 pracovníků ve školství, kteří by měli dostat respirátory. Ale zatím nemám odpověď od ministerstva školství, kdy by to mělo jít na vládu a jaký konkrétní počet bychom měli dostat přidělený ze Správy státních hmotných rezerv,“ dodal Hřib.

Dvě odpovědi z laboratoří

Hřib se domnívá, že připravovaná opatření jsou „minimem toho, co můžeme udělat proto, aby opatření nemusela být v budoucnu ještě drastičtější“.

„Nikdo teď nechce vypínat ekonomiku, kompletně rušit kulturní akce. Myslím, že ta opatření, jak jsou diskutována, jsou logická a není to nic extrémně zatěžujícího. Je taky nutné počítat s tím, že zda-li se virus šířit bude, nebo nebude, případně jak rychle a jak rychle se zaplní kapacity nemocnic, zaleží na odpovědnosti každého člověka zvlášť,“ dodal Hřib a zdůraznil nutnost dodržování pravidla tří R: roušky, rozestupy, ruce (desinfekce).

Magistrát také s hygienou řešil, jak by mohl více pomoci. „Pochopitelně se jedná o zřizování nových testovacích míst. Ve spolupráci se starosty městských částí jsme vytipovali místa, kde by mohla vzniknout nová odběrná místa a obeslali jsme laboratoře v Praze a Středočeském kraji, jestli mají volnou kapacitu a byly by schopné obsadit odběrová místa,“ popsal Hřib.

Vedení Prahy zatím podle něj dostalo jen dvě odpovědi. „Vykládám si to tak, že kapacity nejsou, což vnímám jako velké selhání vlády, která měla přes prázdniny navýšit testovací a laboratorní kapacity. Teď se to snažíme nějakým způsobem suplovat a udělat za ně domácí úkoly. Ale jako město máme jen omezené možnosti, protože neprovozujeme žádné velké nemocnice na území Prahy, to jsou všechno nemocnice státní. Město nemá žádné laboratoře, které by mohly dělat testy,“ kritizoval Hřib.

Praha připravuje také další opatření: „Pracujeme na zřízení mapy, kde by člověk našel informace, pokud má příznaky a žádanku od hygieny nebo od lékaře a chce si nechat udělat covid test na počkání, to znamená bez rezervace, tak kde je fronta nejkratší.“

Počet hospitalizovaných podle Hřiba stoupá. „Obsazených je momentálně několik desítek lůžek, tuším, že poslední číslo bylo 86. Volné kapacity jsou v řádech stovek, ale je potřeba si uvědomit, že lidé na těch lůžkách budou ležet, i když nemají covid. Pokud začnou onemocňovat zdravotníci, tak pochopitelně se kapacity mohou snížit, protože vybavené lůžko bez odborného personálu, je na nic,“ dodal Hřib.