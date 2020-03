Ministerstvo financí chce půlroční odklad splácení hypoték. Banky to nepoškodí, myslí si Schillerová

Ministryně Alena Schillerová (za ANO) navrhne ve středu vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Uvedla to v neděli v pořadu Partie televize Prima. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o „nějakou symbolickou výši“. Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů. Praha 12:19 29. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů. „Ty banky i nebankovní sektor to unese,“ uvedla.

Návrhy ministerstvo financí podle Schillerové konzultuje s Českou národní bankou i bankami. „I ČNB se kloní k tomu aby to bylo kompletní, aby banky nemusely řešit analýzy rizik,“ uvedla.

Dodala, že v úterý bude mít ještě videokonferenci se zástupci evropské bankovní autority, kde se bude k tomu budou vyjadřovat a doporučovat parametry. „Tak ještě počkám na tyto doporučení,“ dodala ministryně.

Spotřebitelský úvěr

Schillerová také dále chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci půlročního moratoria. V novele uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů.

Tento týden vláda schválila jako jedno z dalších opatření na podporu podnikatelů vyplácení 15 000 korun měsíčně po dobu trvání opatření těm osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou nařízeními vlády postižené.

Stát také již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna a schválil pro ně i vyplácení ošetřovného. Schillerová upozornila, že částky za ošetřovné i měsíční příspěvek budou moci čerpat podnikatelé souběžně.

Již dříve Schillerová upozornila, že celkově opatření státu budou stát desítky miliard korun. Tento týden Sněmovna schválila vládě zvýšení schodku státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

