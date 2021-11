‚Lapal jsem po dechu a už mě vezli.‘ Strávil týden na kyslíku, teď zvažuje očkování proti koronaviru

Nejmladšímu pacientovi na infekčním oddělení strakonické nemocnice je 36 let. Stanislav Jelínek je nekuřák, nikdy se s ničím neléčil, příležitostně sportuje. Když ho ale primářka přijímala, neměl daleko k tomu, aby skončil na jednotce intenzivní péče. Je neočkovaný a se zápalem plic strávil týden na kyslíku. Z nejhoršího už je sice venku, ale ještě nějakou dobu zůstane v pracovní neschopnosti. Reportáž Strakonice 12:34 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 36letý pacient po covidu-19 přemýšlí, že se asi nechá naočkovat | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Očkovaný samozřejmě nejsem. Nemám důvod, protože pracuju úplně mimo lidi,“ říká Radiožurnálu – s pauzami na nádech – Stanislav Jelínek. „Jezdím dodávkou, ve firmách nakládám se skladníkem jenom venku, případně v rouškách, takže nebyl důvod.“

Roušku má nasazenou i teď. A když se vítáme, nepodává ruku, ale zdraví zatnutou pěstí jako hokejista.

Téměř dvoumetrový vousatý muž bez viditelných známek obezity se rozhodně nepovažuje za odpírače očkování, jenom mu to přišlo zbytečné.

„Rodiče očkovaní jsou, je neohrožuju. Neviděl jsem důvod k očkování. Nechovám se vůči lidem v okolí nějak netaktně. Do obchodu nosím roušku, po hospodách nevysedávám, takže vůbec netuším, kde jsem to chytl.“

Pacient Stanislav Jelínek po týdnu na kyslíku | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Stanislav Jelínek má dvě děti, žena také není očkovaná, bydlí na vesnici.

„Nečekal jsem to. Imunitu jsem měl vždycky dobrou, a složilo mě to. Přivezli mě v hrozném stavu, šel jsem rovnou na kyslík. Doma jsem ležel v horečkách 38, 39. Pak se to zlomilo, začal jsem se klepat, lapal po dechu, a už mě vezli. Přitom celý život jsem neměl žádné zdravotní potíže. Když mě to takhle složilo, tak přemýšlím, že se asi nechám očkovat. Nechci, aby to dopadlo nějak jinak – hůř.“

Viditelně vyčerpaný muž stále dýchá s obtížemi, už ale sedí na posteli a čeká na propuštění do domácí péče.

Mladší ročníky

Primářkou infekčního oddělení nemocnice ve Strakonicích je sedmnáctým rokem Alena Dvořáková.

Mladého muže přijímala s oboustranným zápalem plic a naordinovala mu kromě jiného vysoké průtoky kyslíku. „Chvíli bojoval s tím, jestli to u nás ještě zvládne a nebudeme ho muset přeložit na intenzivní lůžko. Nakonec to zvládl a jsme všichni rádi,“ říká.

Při předchozích vlnách by ji 36letý pacient v takovém stavu zaskočil, teď už ale ne. „V této vlně přijímáme mladší, neočkované bez komorbidit (současný výskyt dalších nemocí – pozn. red.). Zřejmě je to variantou viru, která je útočnější, infekčnější a napadá i lidi mladší, kteří doposud s ničím nestonali. Tento pán není ojedinělý případ. A to jsme na začátku vlny,“ popisuje primářka.

Primářka infekčního oddělení Alena Dvořáková | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Dvacetilůžkové infekční oddělení přijímá pouze covidové pacienty a je plné.

Vrchní sestra Iva Zelinková je rozvážná žena s letitou praxí, neočkovaní pacienti jí ale na klidu nepřidávají. „Všechny bych vzala k nám, aby viděli, jak můžou dopadnout. Působí to na nás depresivně. Mysleli jsme si, že už se do toho nevrátíme,“ svěřuje se.

Kampaň ministerstva zdravotnictví na podporu očkování, která ukazuje drastické záběry obětí covidu-19, jí nevadí. „Já bych jim to ukazovala. Pokud lidi nepochopí, že situace je opravdu takhle vážná, nedají si říct a budeme se točit v začarovaném kruhu,“ je přesvědčená.

Kampaň? Pro nás realita

„Není to nic, nad čím bychom se měli pohoršovat. Pro lidi mimo zdravotnictví to může být morbidní, ale pro nás je to realita,“ poznamenává.

Ivě Zelinkové přitakává i její kolegyně na denní směně Jana Zilvarová. „Pro mě fotografie z kampaně nejsou překvapivé. Vidíme to tady běžně,“ líčí zdravotní sestra.

Zdravotní sestra Jana Zilvarová se obléká před vstupem mezi covidové pacienty | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Kampaň nepohoršuje ani dětského lékaře, současného ředitele Nemocnice Strakonice a senátora za ODS Tomáše Fialu.

Na uvítanou říká, že je třikrát očkovaný. Ani se nemusí dívat do dokumentů a z rukávu sype statistiky: „Významně převažují neočkovaní pacienti. A co je důležité, průměrný věk očkovaného hospitalizovaného pacienta je 81 let, průměrný věk neočkovaného hospitalizovaného pacienta je 65 let.“

Sesterna na infekčním oddělení strakonické nemocnice | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Oproti loňskému roku je ale podle ředitele Fialy situace stále klidnější. Teď je plné plicní oddělení, na interní JIP jsou dva pacienti a tři leží na ARO. „Vloni k tomuto datu jsme měli přes sto covidových pacientů, takže efekt očkování se dostavuje,“ hodnotí.

Tomáš Fiala doufá, že díky očkování nebude zátěž nemocnic tak vysoká jako vloni. „Super optimista ale nejsem,“ přiznává.

Strakonickou nemocnicí prošlo do letošního podzimu 1500 pacientů nakažených covidem-19, každý šestý zemřel.