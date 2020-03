Vnitro nebo zdravotnictví? Hamáček a Vojtěch se hádají, kdo zajistil respirátory domovům pro seniory

Zdravotnické pomůcky pro personál a klienty domovů pro seniory jsou v Česku v době pandemie koronaviru jedním z nejaktuálnějších témat. Kdo nakonec respirátory pro nejohroženější skupinu obyvatelstva zajistil, si pokoušeli na sociálních sítích vyjasnit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a mininistr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Praha 11:47 29. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch, Jan Hamáček a Lubomír Metnar po příletu vojenského speciálu se zásilkou rychlotestů na koronavirus z Číny na základnu Kbely. | Zdroj: Profimedia

Hamáček v sobotu avizoval, že jeho resort rozvezl během dne půl milionu respirátoru a tři miliony roušek pro nejrizikovější skupinu obyvatel.

Nepřímo tak odpověděl Josefu Středulovi, šéfovi Českomoravské konfederace odborových svazů, který upozornil na to, že právě nedostatek zdravotnických pomůcek v domovech pro seniory může být závažný problém a k tomu naznačil, že odpovědnost za distribuci materiálu má mít ministerstvo zdravotnictví.

Rádo se stalo, kontroval Vojtěch

Do debaty se ale pak vložil Adam Vojtěch, který uvedl, že ministerstvo zdravotnictví sice s distribucí materiálu rádo vypomohlo, ale že by to měla být primárně Hamáčkova starost.

„Nechci vést zbytečnou polemiku, ale toto má skutečně na základě rozhodnutí vlády zajistit ministerstvo vnitra. Ale jsme partneři, takže jim rádi pomůžeme, což se teď stalo,“ reagoval Vojtěch na úvodní dotaz Josefa Středuly.

Následně pak Vojtěch na svůj twitter napsal, že hasiči rozvezli dalších 200 tisíc respirátorů určených pro domovy seniorů a jejich personál a dodal, že ministerstvo zdravotnictví má na základě rozhodnutí vlády zásobovat nemocnice, hygienické stanice a laboratoře.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano Hasiči si dnes odvezli 200 000 respirátorů pro sociální služby. Teď už je to na @Ministerstvo vnitra. My máme na základě rozhodnutí vlády primárně na starosti zásobování státních nemocnic, hygienických stanic a laboratoří. Pokud ale budeme mít zásoby, určitě znovu rádi pomůžeme. 8 188

Hamáček vrací úder

Vojtěchova reakce Hamáčka evidentně nepotěšila a následovala další slovní výměna názorů o tom, kdo má vlastně v Česku co na starosti.

„Ok, tak fajn, ono to možná ukáže tu absurditu ‘dvojí’ distribuce. Kdybych nemusel pustit na palubu čtvrtečního China Eastern 2 mil. ‘vašich’ respirátorů, mohl jsem přivézt 2 mil. ‘svých’, ty už mohly být na krajích a nemusel jste mi 200 tis. ‘půjčovat’.“ odpověděl ministr vnitra Hamáček Vojtěchovi.



Definitivně si to, kdo má distribuci na starosti, zřejmě oba ministři vyříkají v pondělí 30. března, kdy jak Vojtěch vzápětí upozornil, je plánováno další jednání vlády.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano Myslím, že ze záznamu z tiskové konference po vládě 19.3. je zcela jasné, kdo koho zásobuje. vlada.cz/cz/media-centr…. Podruhé jsme to probírali 23.3. vlada.cz/cz/media-centr…. Rád to proberu znovu v pondělí. 2 80