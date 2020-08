Zkrácená karanténa od pondělí nebude. Ministerstvo ji kvůli rouškám posunulo až na září

Zkrácení izolací a karantén nakažených covidem-19 ze 14 dní na 10 dní bude platit až od 1. září. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Původně hlavní hygienička Jarmila Rážová avizovala, že by se praxe měla změnit od pondělí. V pondělí bude podle ní zveřejněno mimořádné opatření, které to upravuje. Mělo by sjednocovat rozhodování napříč krajskými hygienickými stanicemi a dát návod i pro praktické lékaře.

