Konvalinka: Očkovat jednou dávkou vakcíny? V situaci s naší smrtností a nakaženými bych do toho šel

Česko se opět stává světovým rekordmanem – v poměrně tvrdém lockdownu zaznamenává rekordní přírůstky pozitivních. Podle biochemika Jana Konvalinky jde o důsledek toho, že opatření přišla příliš pozdě a byla příliš malá. „A pak rozvolnění v prosinci bylo nešťastné, nerozumné. Cena, kterou za to platíme, je bohužel krvavá,“ říká. Praha 18:13 8. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biochemik Jan Konvalinka | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Efekty současných přísných opatření by se podle něj měly dostavit v druhé polovině příštího týdne, kdy by měly počty nakažených začít klesat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Janem Konvalinkou

„Myslím, že je to poslední velká vlna, ale neříkám to nějak radostně. Máme asi 2,5 milionu lidí, kteří prošli chorobou. Nyní se to rozjíždí tempem ve statisících. Čili po skončení této vlny, někdy na konci ledna, budeme mít pravděpodobně velkou část populace, která chorobou projde. My vlastně, a říkám to nerad, neřízeně děláme promořování,“ konstatuje prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum.

„Cena, kterou za to platíme, je obrovská. Máme jeden z největších počtů pozitivně testovaných na celém světě a za poslední týdny jsme asi na pátém místě v počtu obětí na milion obyvatel,“ dodává.

„Obávám se, že to dopadne jako v listopadu, že se zarazíme na 17 nebo 20 tisících pozitivně testovaných, ale nebude to odrážet realitu.“ Jan Konvalinka

Problémem podle něj je, že se málo testuje. „Už mi připadá trapné se opakovat. Kapacity na testování máme veliké, ale nemáme pobídky, motivace k tomu, aby si lidé testovali. Nefunguje trasování, protože průměrný počet kontaktů, které lidi hlásí, jen 0,7. To vypadá, že každý čtvrtý nakažený vůbec nikoho nepotkal. To je prostě nesmysl,“ říká a pokračuje:

„Je na tom vidět, že lidé nechtějí hlásit své kontakty, protože se obávají, že je dostanou do existenčních nebo jiných problémů. My nemáme dobré kompenzace pro lidi, kteří odchází do karantény, a nemáme motivace pro lidi, kteří se dobrovolně budou sami hlásit. Obávám se, že to dopadne jako v listopadu, že se zarazíme zdánlivě na 17 nebo 20 tisících pozitivně testovaných, ale nebude to odrážet realitu,“ naznačuje.

Britský kmen viru

Jestli je za vysokými přírůstky pozitivních případů to, že do Česka dorazil výrazně nakažlivý britský kmen viru, nelze podle Konvalinky potvrdit.

‚Až vláda začne smysluplně fungovat.‘ Senát odmítl pokutování firem za porušování covidových opatření Číst článek

„Nevíme, bohužel. Je to tím, že málo sekvenujeme virové kmeny. Nemáme tak přesnou představu o tom, jaké se u nás objevují. Ale lze předpokládat, že už tady je. Zdá se však, že ještě ne příliš mnoho,“ míní.

Je to ale důvod, proč by si Česko mělo velmi pospíšit s očkováním. „Protože nové varianty viru – ať už britská nebo jihoafrická, která vypadá ještě nebezpečněji – jsou možná o polovinu, možná o 70 procent infekčnější,“ upozorňuje s tím, že šíření tohoto viru se nedá běžným lockdownem zastavit.

To je podle Konvalinky také důvod, proč se v Británii rozhodli očkování urychlit podáním jen jedné dávky vakcíny.

„V situaci, ve které jsme se smrtností, s počtem infikovaných, bych co nejrychleji naočkoval co největší počet lidí alespoň jednou dávkou.“ Jan Konvalinka

„S druhou počkají několik měsíců, až naočkují větší počet lidí. Podle klinických testů se totiž ukazuje, že po 14 dnech už po první dávce je člověk chráněn ze 70, možná až 90 procent. Je to trochu riskantní varianta, ale epidemiologové v Británii se rozhodli, že je situace tak kritická, že je třeba zastavit šíření infekční varianty za každou cenu,“ dodává.

Mohlo by Česko také zvažovat tuto cestu? „Není to moje odborná expertiza, jsem opatrný. Já bych ale asi do toho šel. V situaci, ve které jsme se smrtností, s počtem infikovaných, bych co nejrychleji naočkoval co největší počet lidí alespoň jednou dávkou,“ říká biochemik.

Očkování nakonec zvládneme

Konvalinka přiznává, že očkování se v Česku rozjíždí mnohem pomaleji, než by bylo zapotřebí. Přesto pokládá za možné, že do konce léta bude naočkováno 8 milionů lidí.

„Musíme udělat všechno pro to, aby se to zvládlo. Pořád si myslím, že se to dá udělat. Považuju to za možné, protože znám fantastické praktické lékaře, vidím nadšení, nasazení mediků a lidí, kteří se kolem té věci pohybují. My to nakonec zase jako obvykle zvládneme. Ale zvládneme to improvizací, obrovským nasazením a zvládneme to později, než bychom to bývali museli zvládnout. A doplatí na to lidé, protože budou zbytečně umírat,“ soudí Konvalinka.

Jaké vakcíny teď má Evropa a jaké by měla mít? Proč se nesmí kombinovat očkovací látka z více lahviček? Celý rozhovor Barbory Tachecí si můžete poslechnout ze záznamu.