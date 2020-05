Biochemik Konvalinka: Ambice české vlády na vlastní vakcínu nechápu. Doufám, že kolegové mají plán

Vláda oznámila, že Česko bude vyvíjet vlastní vakcínu proti nemoci covid-19. V čele výzkumu je přitom Věra Adámková, homeopatka a držitelka anticeny Bludný balvan, který klub skeptiků Sysifos uděluje za tzv. antivědeckou činnost. Praha 20:30 5. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhas

Evropská komise se rozhodla financovat vývoj nového léku na covid-19 částkou převyšující čtyři miliardy dolarů. Vedle toho má ale i naše vláda v plánu vyvinout ryze českou vakcínu, a to jen za několik desítek milionů korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Janem Konvalinkou

Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, přiznává, že celému záměru politiků nerozumí.

„Mně to nedává smysl. Ptal jsem se řady předních českých virologů, jestli o tom nevědí něco bližšího a nenašel jsem nikoho, komu by to smysl dávalo. Je to velmi zvláštní věc,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dodává, že po celém světě se aktuálně testují až stovky potenciálních léčiv a konkurence je tedy obrovská.

Je tedy tento český projekt důvěryhodný? „To nevím, na to nemám dost informací… Ale když jsem se dnes díval, tak je na světě už 115 potenciálních vakcín. Téměř každá velká farmaceutická firma, na kterou si vzpomenete, se sama, nebo v konsorciu, pokouší něco takového vyvinout… Dokonce šest sedm preparátů je ve stadiu prvního klinického testování a některé vypadají opravdu slibně. Ta konkurence je ale obrovská… Takže tohle je situace, které nerozumím. Pevně doufám, že kolegové mají nějaký plán,“ dodává.

Úspěch Čecha v USA

Léčivo remdesivir vyvinul tým vědců ze společnosti Gilead Sciences pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Původně měl sloužit jako antivirotikum k léčbě eboly, ale experimentální použití na pacientech s covid-19 ukázalo pozitivní výsledky.

Jana Konvalinky se můžete ptát i vy! Napište nám své otázky související s koronavirem a onemocněním covid-19 na e-mailovou adresu plus.koronavirus@rozhlas.cz. Biochemik bude hostem Barbory Tachecí každé úterý a čtvrtek od 10.35 do 11 hodin na Plusu.

Podle biochemika se lék bude ve Spojených státech používat v nemocnicích u pacientů ve vážném stavu, které tamní Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) velmi jasně charakterizuje.

Dávky pro asi 140 tisíc pacientů, které má farmaceutická společnost aktuálně k dispozici, se navíc rozhodla postoupit americké vládě jako dar.

Konflikt zájmů

V hodnocení látky remdesivir, na které spolupracoval Tomáš Cihlář, má prý Konvalinka konflikt zájmů. „Lidé, kteří na tom pracují, jsou moji přátelé a navíc jsem vývoj léku sledoval už od samého počátku. Takže jsem tak trochu fanoušek. Žádné materiální zájmy v tom nemám, ale emocionální vklad ano,“ vysvětluje biochemik.

Jako zlomový vidí remdesivir zejména v tom, že bylo možné udělat dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii v mezinárodním měřítku, která prokázala pozitivní efekt. Látka byla navíc už dřív testována na nežádoucí vedlejší účinky, což celý proces schvalování ještě urychlil.

Anthony Stephen Fauci, ředitel amerického Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci, přirovnal nově schválený lék k látce zidovudin (AZT). To byl první lék používaný k léčbě HIV, který sice nebyl stoprocentně účinný, ale stav pacientů se po něm zlepšoval nebo alespoň pomaleji zhoršoval, a lékaři tak získávali čas na hledání účinnějších léků.

Co si Jan Konvalinka myslí o tom, že vývoj české vakcíny proti covid-19 povede homeopatka? Jak pravděpodobný je vznik kolektivní imunity a proč se někteří lidé koronavirovou infekcí vůbec nenakazí? Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí.