Vláda zakázala dovoz těl do Česka ke kremaci. Opatření se netýká repatriace zesnulých Čechů

Od úterý 12. ledna nebude po dobu deseti dnů možné dovážet do Česka těla zemřelých ke zpopelnění. Na návrh ministerstva pro místní rozvoj tak v pondělí rozhodla vláda, aby zajistila kapacity spalování v době epidemie koronaviru. Krematoria se také nebudou muset řídit emisními limity, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo. Praha 17:48 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z ostravského krematoria, které nestíhá, muselo být 58 těl převezeno do jiného zařízení | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návrh reaguje na zprávy o vytíženosti krematorií. Z ostravského krematoria, které nestíhá, muselo být 58 těl převezeno do jiného zařízení. „Od 12. ledna do 22. ledna bude zakázán dovoz těl z okolních států (zejména Polsko, Rakousko a Německo), jak bylo dlouhodobým komerčním zvykem u příhraničních krematorií. Tím není dotčeno právo na pohřbení těchto těl do země. A zejména tím není dotčena repatriace zesnulých Čechů domů,“ uvedlo ministerstvo.

Standardní kapacita kremačních zařízení v ČR je zhruba 700 žehů denně. Ideální maximální kapacita, kterou se ministerstvo snaží opatřením dosáhnout, činí podle odhadů 800 žehů za den. Pohřbů do země se denně uskuteční zhruba kolem třiceti, i v tomto případě je možné navýšit kapacitu, uvedl úřad.

„Důvodem našeho opatření je předpokládaný nárůst počtu zemřelých během dalších dvou měsíců a s tím související hraniční kapacita některých kremačních zařízení. Paralelně bude vytíženost sledována a koordinována napříč celou republikou, aby nedocházelo k problémům jako v případě Moravskoslezska,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

V Česku je tisíc hřbitovů a 27 krematorií. Krematoria nejsou v území rovnoměrně rozložena, méně jich je na Moravě. Podle ministerstva to je jednou z příčin, proč se ocitly na hranici kapacitních možností Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. K mezní hranici se nyní podle úřadu blíží Karlovarský, Královéhradecký, Plzeňský a Pardubický kraj. Naopak největší volnou kapacitou disponují krematoria v Kraji Vysočina, v Praze, Liberci a Ústí nad Labem.

Opatření v pátek doporučil přijmout krizový štáb. V jeho režii za spolupráce hasičů má fungovat dispečink pro případné převážení zemřelých.

Od březnového začátku epidemie covidu-19 bylo v Česku zaznamenáno přes 835 000 případů choroby. Zemřelo 13 272 nakažených. V neděli bylo podle webu ministerstva úmrtí 80, ale počty zemřelých ve statistikách ministerstvo pravidelně zpětně navyšuje. V předchozích dnech minulého týdne se denní počty úmrtí pohybovaly většinou kolem 150 až 160.