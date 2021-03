Proč zůstávají otevřená květinářství? Velké nároky na skladování, pieta z odůvodnění vypadla

Na konci února vláda oznámila novou sadu opatření, která má zabránit šíření koronaviru. Během toho také vysvětlovala, proč zůstávají i nadále otevřená květinářství. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) tehdy řekl, že je to z pietních důvodů. Server iROZHLAS.cz nyní prostudoval odůvodnění vlády a takové vysvětlení v něm nenašel. Vláda uvedla, že zůstávají otevřená kvůli vysokým nárokům na skladování. Praha 5:00 14. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Květinářství dostala výjimku a mohou zůstat nadále otevřená | Zdroj: Profimedia

„Co se týká květin, tam ten důvod je jasný. Jedná se o pietní důvody. Nedomníváme, že by bylo správné, pokud někdo potřebuje z pietních důvodů pořídit květinu, aby neměl tu možnost. Přece jenom složitě se to kupuje přes internet,“ hájil Havlíček ještě před dvěma týdny rozhodnutí vlády.

Poté, co server iROZHLAS.cz prostudoval odůvodnění vyhlášených opatření, ale zjistil, že v něm takové vysvětlení chybí.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) v něm dal důraz na ekonomickou stránku věci. Zavření květinářství by totiž podle dokumentu znamenalo vysoké nároky na skladování.

Chladící a mrazící boxy

„Vzhledem k charakteru zboží a v kontextu s epidemiologickým rizikem by neudělení výjimky znamenalo vysoké nároky na skladování v chladících a mrazících boxech, neboť se jedná o zboží, které pochází z čerstvých výpěstků,“ stojí ve zdůvodnění.

Důvodové zprávy hrají klíčovou roli ve chvíli, kdy o jejich platnosti rozhoduje soud. Již v minulosti totiž soudci některé restrikce zrušili, protože vláda nedokázala dostatečně vysvětlit, proč některé provozovny maloobchodu zavřela a proč jiné dostaly výjimku.

„Každá služba byla posuzována z několika pohledů, včetně ekonomického. Květiny mají důvod, který jsem uváděl, pochopitelně jsou důvody i logistické a ekonomické. Jinak je to stejné jako třeba v Německu.“ Karel Havlíček (ministr průmyslu a obchodu, za ANO)

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček si za svým zdůvodněním stojí. „Každá služba byla posuzována z několika pohledů, včetně ekonomického. Květiny mají důvod, který jsem uváděl, pochopitelně jsou důvody i logistické a ekonomické. Jinak je to stejné jako třeba v Německu,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Květinářství zůstávala otevřená narozdíl od jiných provozoven převážně po celou dobu od vypuknutí pandemie covidu-19. Vláda to opakovaně zdůvodňovala právě tím, aby lidé mohli koupit květinu na pohřeb nebo pietu.

Podobnou výjimku dostala květinářství již před rokem v březnu také kvůli pietním důvodům. „Vycházeli jsme z toho, že pokud budou květinářství zavřena, nebude snadné je (květiny) v hypermarketu koupit, navíc jsme z důvodů psychologických nechtěli hnát pozůstalé po nákupních centrech a chtěli jsme jim umožnit koupit kvalitní květiny v místě pohřbu,“ napsal tehdy Havlíček serveru iROZHLAS.cz. Květinářství dostala výjimku i v listopadu, kdy to vláda zdůvodňovala nadcházejícími Dušičkami.

Zahrádkáři a osiva

Podobně otevřená nechala vláda i zahradnictví a prodej osiva. Zavření těchto prodejen by podle ministrů mohlo negativně ovlivnit výnos plodin a tím i ceny potravin nejen v tomto roce. Upozorňují také na to, že s koncem zimního období musí prodej umožnit nejen zemědělcům, ale i zahrádkářům.

„Jakékoli zpoždění této činnosti spojené se setím či výsadbou stromů a keřů by mělo negativní následky na výnosu plodin, což by se mohlo výrazně negativně projevit na cenách potravin nejen v tomto kalendářním roce,“ stojí v odůvodnění.

Omezení obchodů a služeb platí podle usnesení vlády do 21. března. Ministr Jan Blatný (za ANO) ale již v pátek avizoval, že lidé nemají očekávat velké rozvolňování. „Nemyslím, že by od 21. března došlo k zásadním uvolněním ve smyslu otevření čehokoli. Umím si ale představit, že by se mohl zvýšit perimetr při volnočasových aktivitách,“ uvedl Blatný.