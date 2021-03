Ivermektin chtělo do Česka původně přivézt ministerstvo zdravotnictví. Z nákupu ale nakonec sešlo

Brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny koupila deset tisíc balení léku ivermektin, o němž se v poslední době mluví v souvislosti s léčbou koronaviru. Ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný k tomu řekl, že se o nákupu dozvěděl až ve chvíli, kdy byl lék v Česku. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, ministerstvo původně plánovalo také lék pořídit. Důvod? Posouzení klinického efektu. Z dodávky až pro 3000 pacientů ale nakonec sešlo. Praha 16:08 13. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Není to primárně akce ministerstva zdravotnictví. Toto (lék ivermektin, pozn. red.) nebylo zakoupeno ministerstvem zdravotnictví, takže ministerstvo nic nezaplatilo. O tom, že lék je v České republice, jsem se dozvěděl v době, kdy v České republice byl,“ řekl minulou neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný.

Brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny skutečně zakoupila začátkem března antiparazitikum ivermektin bez vědomí ministerstva zdravotnictví, a to za 12,5 milionu korun.

„Po domluvě s panem premiérem (Andrejem Babišem, pozn. red.) jsme ten lék nakoupili my,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Nákup stejného přípravku

Ministerstvo zdravotnictví přiznává, že se zhruba ve stejnou dobu nákupem přípravku zabývalo také. A nechybělo mnoho, aby nakonec transakci uskutečnilo.

„Ministr zdravotnictví souhlasil s nákupem omezeného množství ivermektinu za podmínky, že toto podání bude využito k posouzení klinického efektu,“ potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí Barbora Peterová.

Celá objednávka léku pro až 3000 pacientů nakonec zkrachovala na tom, že šarže dodávky neměla dostatečnou dobu použitelnosti. „Tato dodávka nebyla z důvodu nejasností kolem expirace léku realizována,“ příblížila mluvčí.

12,5 milionu

Miliony korun na nákup ivermektinu odešly do Bulharska z bankovního účtu brněnské nemocnice. Ta bude lék distribuovat do dalších koutů Česka, například do fakultní nemocnice v Olomouci.

„V tuto chvíli nám za něj budou platit nemocnice, kterým je budeme distribuovat. Pokud nemocnice bude mít peníze do pár dnů zpátky, tak na to ty finanční prostředky má,“ reagovala mluvčí Lipovská na dotaz, zda pro nemocnici nepůjde o velkou zátěž.

Že takový model není zcela běžný, potvrdila nejen mluvčí nemocnice, ale i ministerstvo. „Nejedná se o standardní postup,“ uvedla Peterová.

Otázky panují kolem úhrad za léčbu ivermektinem. „Jedná se o úhradu, která je formou zdravotního pojištění, takže bude uhrazena až ve chvíli, kdy ten lék bude někomu podán,“ řekl v neděli v České televizi ministr Blatný.

Primář I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice u svaté Anny v Brně Michal Rezek, který přípravkem léčí pacienty s covidem-19, ale dříve uvedl, že pojišťovny lék nehradí. „Nám jako velké nemocnici dávají paušál na pacienta a do něj jsme se vešli. Ivermektin je starý lék a není nijak drahý,“ řekl týdeníku Respekt.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je podle mluvčího Milana Řepky připravena „učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby přípravek ivermektin mohl být zařazen do úhradového systému veřejného zdravotního pojištění“.

Povolení léčby Ministerstvo zdravotnictví v pátek umožnilo zdravotnickým zařízením podávat pacientům s covidem-19 lék ivermektin podle uvážení lékaře. Jako experimentální léčba bude ale vyžadovat informovaný souhlas pacienta. Více si přečtěte v našem článku.

„V současné době v této věci probíhají intenzivní jednání Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zdravotních pojišťoven,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz.

„Tomu ovšem musí předcházet shoda na úrovni odborných společností, které definují medicínskou potřebu, postavení v klinické praxi a indikační kritéria pro léčbu pacientů s onemocněním covid-19,“ upozornil.

Hrazení léku odmítla například Vojenská zdravotní pojišťovna, protože jí to nepovoluje zákon. „Ivermektin pro léčbu covidu-19 nelze hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění, jelikož se jedná o experimentální léčbu a to není v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění,“ uvedl mluvčí Jan Mates v pátek.

Léčba ivermektinem?

Ministerstvo zdravotnictví sice použití neregistrovaného léku Humevec, který léčivou látku ivermektin obsahuje, dočasně povolilo, zda se jím ale bude léčit plošně, není jasné.

„Pár balení budeme mít určitě k dispozici, ale naši kolegové se k tomu staví zdrženlivě. Hlavně z toho pohledu, že jsou k dispozici monoklonální protilátky, kde byl účinek ukázán jako relativně vysoký,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz Petr Arenberger, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Miloslav Ludvík, šéf nemocnice v pražském Motole, žádnou překážku nevidí. „Budeme tím léčit ve chvíli, kdy to indikuje ošetřující lékař. Bude záležet na jeho rozhodnutí a stavu pacienta, jestli to bude potřeba. Stejně tak budeme reagovat i u ostatních léků. Nevidím v tom žádný velký problém nebo rozdíl.“

Opatrně k ivermektinu přistupuje i ministr zdravotnictví a lékař Blatný, který se nechal slyšet, že by se jím léčit nenechal. „Může být spojen s postižením jater, s postižením ledvin a podobně, takže je potřeba ho - jako jiné experimentální léky - velmi opatrně kontrolovat, velmi opatrně hlídat. Není to lék, který by se měl rozdat všem, určitě ne,“ řekl v České televizi.

Léčba ivermektinem V úterý vydala brněnská nemocnice prohlášení, ve kterém se lékaři ohradili proti tvrzení, že léčba covidu-19 ivermektinem představuje experimentální léčbu. Ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo použití neregistrovaného léku Humevec, který obsahuje léčivou látku ivermektin, minulý pátek. O týden později ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) umožnil poskytovatelům lékařské péče tento přípravek podávat. Pacient však s takovou léčbou musí souhlasit. „Je nutné dodat, že neexistují dostatečné důkazy o prokazatelně kladnému vlivu na léčbu covidu-19,“ uvedl Blatný. Ivermektin, který je hlavně přípravkem proti parazitům a používá se převážně u zvířat, zatím vzbuzuje mezi odborníky kontroverze. Část lékařských kruhů uvádí, že ivermektin pomáhá pacientům s koronavirem s těžším průběhem. V odbornících ale vzbuzuje obavy fakt, že je ivermektin málo vyzkoušený.