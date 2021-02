Matematik Levínský: Pokud se nezavřou továrny jako před rokem, tak se nám nepodaří stlačit epidemii

Epidemická situace v Česku se nelepší, navíc převládá nakažlivější britská mutace. Vláda proto od pondělí zpřísní opatření. Mají na tři týdny hlavně snížit mobilitu lidí mezi okresy a omezit kontakty. Matematik a ředitel Centra modelování biologických procesů René Levínský je ale přesvědčený, že vládní opatření jsou nedostatečná. V rozhovoru Radiožurnálu řekl, že by bylo potřeba zavřít i továrny jako loni na jaře. Praha 15:30 27. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Levínský, který se při centru IDEA v institutu CERGE-EI věnuje tvorbě epidemiologických modelů | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Jak se do počtu nakažených a hospitalizovaných nové restrikce projeví? Bude to skutečně tak výrazný zvrat, jaký si vláda slibuje?

Jistý zvrat to samozřejmě bude. Když si uvědomíme, tak jenom ty dva ročníky – první a druhá třída – jsou nějakých 200 000 dětí. Tím se mobilita samozřejmě zmenší. Takže předpokládám, že pomalu po dosažení reprodukčního čísla na úrovni 1,2, začne to číslo pomalu klesat. Otázka, jak hluboko klesne, je samozřejmě otevřené. Domnívám se, že to až tak dramatické nebude. Domnívám se, že i vládě je to jasné.

Vláda jasně říká slovy (premiéra a předsedy hnutí ANO) Andreje Babiše, že je potřeba, aby se všichni chovali jako před rokem. A samozřejmě nestačí, aby se tak chovali jenom lidé, ale všichni. A tady bych rád zdůraznil, že před rokem třeba Škoda Auto na šest týdnů zavřela továrnu. Momentálně se chová tak, že má 700 nakažených. Takže i kdyby se všichni lidé doma zavřeli ve špajzu, tak to, že se virus bude šířit v továrnách, bude pokračovat a nijak zásadně se nám nepodaří stlačit epidemii.

To znamená, že tři týdny přísných omezení, zákazu cestování mezi okresy a všeho dalšího, stačit ke zlepšení nemusí?

Určitě jsme na tom tak špatně. Domnívám se, že nová opatření stlačí reprodukční číslo mírně pod jedničku. Takže jakési mírné zlepšení nastane a společně s očkováním budeme balancovat na hraně nemocničního systému. Nicméně není to nic takového, čemu říkají v Irsku firebreak, tedy průsek v lese, kde se virus zastaví. To bychom museli opravdu zastavit i výrobu na té úrovni, jako jsme to udělali na jaře minulého roku.

Vláda říká, že zastavení továren by výrazně poškodilo ekonomiku. Co vy na tenhle argument?

Stačí se podívat na to, jak byly zastaveny továrny před rokem. Nechceme nic jiného, než aby se stalo to, co bylo před rokem. Takže tenhle argument považuji za nesmyslný, protože jsme viděli, že to před rokem naprosto normálně fungovalo. Určitě by velice pomohlo, kdyby se zastavilo všechno třeba na týden do doby, než bude připraveno testování v továrnách. To jsou věci, které jsou na stole.

Je nesmysl říkat, že by týdenní zpoždění někde znamenalo zásadní problém ve chvíli, kdy máme 1500 lidí ve vážném stavu, což je číslo, které je naprosto šílené. Podstatně vyšší, než jsme měli na podzim. A to si myslím, že je v této chvíli jasná priorita.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už řekl, že v následujících dnech může přibývat až 20 tisíc nakažených denně. Odpovídá to i vaším modelům?

Bohužel to odpovídá našim modelům. Samozřejmě záleží na tom, jak se bude testovat. Epidemie je na úrovni někde přes 20 000 – mezi těmi 20 a 25 tisíci nových nakažených denně. Ale když vidíme, že procento pozitivních testů je stále kolem 40 procent, je otázka, kolik z nich bude zachyceno. Nicméně jsme naprosto jasně v nejhorší situaci, v jaké jsme kdy byli.

Pomůže i home office

Na začátku jste spontánně reagoval, když jsme mluvili o nových omezeních, že uzavření škol je něco, co je docela důležité. Která z nových opatření od pondělí jsou z hlediska snížení šíření nákazy nejzásadnější?

Za mě určitě zavření dvou ročníků škol. Ale rád bych řekl, že mi přijde opravdu tragické, že stále zavíráme školy, protože to je nejjednodušší z právnického hlediska, a nesnažíme se hledat cesty, jak zavírat další věci. Určitě omezení mobility, které je velice nepříjemné a myslím, že je to opatření, které lidem nejvíce vadí.

Omezení mobility funguje - viděli jsme to třeba v průběhu senátních voleb, kde obvody, kde proběhlo druhé kolo senátních voleb, měly podstatně větší šíření koronaviru, než ty, kde neproběhlo. To jsou věci, které fungují. Nikdo nezpochybňuje to, co vláda zavedla. Nicméně se domnívám, že bez omezení průmyslu jsou to změny ne snad kosmetické, ale určitě ne dostatečné.

Se školami je to tak trochu spojení nádob, protože pokud budou muset zůstat děti doma, někteří zdravotníci nebudou moc jít do práce a budou je muset hlídat, protože je nemají kam dát, i když jsou otevřené některé školy a školky právě pro tyto zaměstnance.

To si myslím, že vláda zvládá. To se ukazovalo už na podzim, že otevření škol pro lidi, kteří pracují v kritické infrastruktuře a ve zdravotnictví, už je asi zvládnuté. Tam bych neměl žádnou obavu.

Co byste doporučil? Co by zabralo ještě víc? Zmiňovali jsme uzavření továren.

Samozřejmě home office. Jednoznačně je potřeba, aby to bylo zákonné opatření, které bude firmám nebo úřadům nařizovat nějakou zásadní míru home officu někde na úrovni 50 procent. To, co většina zodpovědných úřadů dělá, ale spousta jich to nedělá, nebo většina jich to asi nedělá, protože z pohledu home office jsme někde kolem 15 procent.

Domácí kontakty jsou víceméně na minimu, volný čas jsme omezili úplně, nikde jinde než v práci nemůžeme brát, nic jiného nám nezbývá. To je prostě jednoduchá násobilka.

‚Očkování učitelů je chyba‘

Testování ve firmách pomůže?

Testování ve firmách je samozřejmě skvělá věc. Testování ve firmách jsme prosazovali v listopadu, kdy se jednalo o systému PES. V pátém stupni jsme se stále snažili prosadit testování do firem. Kdyby se podařilo v listopadu, tak jsme vůbec nemuseli v téhle situaci být. Tisíckrát nám bylo řečeno, že to nejde, že to nelze, že to je z právního hlediska nemožné.

Vidíme, že tahle tragická situace konečně vládu přesvědčila o tom, že žádná jiná cesta není, takže to považuji za velký, opravdu zásadní klad. Plošné testování zaměstnanců je skvělá věc a mělo to být už v listopadu, když jsme o tom mluvili, minimálně v tom pátém stupni protiepidemického systému.

Zabýváte se modelováním situací. Co bude za ty tři týdny? Skončí slibovaná opatření, nebo to nebude stačit a budeme muset v nich zůstat dál?

Za tři týdny na tom budeme plus minus jako dnes. O trochu lépe. Situace se nebude horšit a uvidíme, jak dál se k tomu vláda postaví. Doufejme, že budou přicházet vakcíny rychleji, doufejme, že promptně budou očkováni senioři. Znovu se ukazuje, jak nesmyslné a politické je očkování učitelů.

Musíme si uvědomit, že na zachránění jednoho života stačí naočkovat dvacet lidí v domech pro seniory, 160 lidí nad 80 let, ale desetitisíce učitelů. Očkování učitelů je naprostým nesmyslem a ohromnou chybou v současné epidemiologické situaci, kdy potřebujeme ulevit nemocnicím, to je to hlavní, proto musíme očkovat lidi nad 70. To, že budeme nyní očkovat 250 000 učitelů je absolutní chyba a zase to situaci strašně uškodí.

Ale uvidíme. Třeba se podaří očkovat víc lidí nad 70, je možné, že to lidi budou dodržovat, je možné, že od pondělka spousta firem dobrovolně začne testovat. Vím o firmách, které už nakoupily spoustu testů.

Šance, že nějakým způsobem občanská společnost a lidé, kteří jsou zodpovědní, situaci vylepší, tady samozřejmě je. Ale v zásadě bez toho, aby se firmy chovaly tak, jako loni na jaře, se nějak dál posunout nemůžeme. Jestli to budou dělat dobrovolně, tak to bude skvělé. Vládní opatření jsou nedostatečná.