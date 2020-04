V lomu ČSA na Mostecku skončí přes 200 horníků. Další uplatnění mají těžaři pro zhruba pětinu z nich

V hnědouhelném lomu ČSA na Mostecku skončí přes 200 horníků, kteří těžili uhlí hlubinným způsobem v bočních svazích lomu. Zhruba pětina pracovníci může přejít do dalších firem ze skupiny Sev.en Energy. Propuštění zaměstnanci dostanou odstupné a podle odpracovaných let budou mít nárok i na příspěvek od státu. Řada z horníků zažila ukončení těžby už před čtyřmi roky na dole Centrum. Most 8:26 22. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lom ČSA na Mostecku | Foto: Petr Topič / Mafra | Zdroj: Reuters

„Šli na chodbicování na armádu s vědomím toho, že to není napořád. I tak samozřejmě konec vždycky zamrzí. To tak prostě je,“ zmínil pro Radiožurnál pocity horníků z takzvaných chodbic v lomu Československé armády odborář Jaromír Franta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V lomu ČSA na Mostecku skončí přes 200 horníků. Natáčel Jan Bachorík

V bočních svazích lomu ČSA těžili uhlí hlubinným způsobem horníci, kteří pracovali i na dolu Centrum. Ten se uzavřel v roce 2016.

Další těžba v chodbicích na ČSA se podle Evy Maříkové z Sev.en Energy nevyplatila. „Dalo se očekávat, že se nakonec s hlubinným dolováním skončí. Důvody, které nás k tomu vedly v současné době, jsou snížení poptávky po kvalitním tříděném uhlí a také předpokládaná ekonomická recese v rámci pandemie. Další pokračování těžby hlubinným způsobem bylo pro nás ekonomicky neúnosné,“ popsala Maříková.

Ukončení těžby se týká 207 horníků. Práci na jiných místech v rámci skupiny jich najde zhruba pětina. „Je to 40 pracovních míst v profesích zámečnických a elektrikářských. A pak jsou to jednotky pracovních míst v dalších profesích. Pro ostatní máme férové vyjednání, dáváme jim odstupné ve výši tří až sedminásobku mzdy a dále si mohou požádat o restrukturalizační příspěvek od vlády, který byl vyjednán v roce 2016 v rámci útlumu těžby,“ dodala Eva Maříková.

Z horníka programátorem. 'Nebylo to jednoduché, snad to klapne,' říká úspěšný absolvent Číst článek

Tento příspěvek dosahuje měsíčně až 8 000 korun a to hlavně podle odpracovaných let. Už teď se odboráři chystají na uzavření celého lomu ČSA, kde v současné době pracuje téměř 800 lidí. Další místa jsou pak na vlastní lom navázaná.

Těžba tam skončí zhruba za pět let. Kolik lidí najde práci jinde ve skupině a kolik jich nakonec skončí na úřadu práce, zatím není podle odborů jasné.

„V tuto chvíli rozsah není znám, protože se diskutuje o činnosti úpravny uhlí, která patří Severní energetické. Tam samozřejmě mám o ty lidi největší obavu, protože tam jsou lidi, kteří by uplatnění na trhu práce hledali těžko. Samozřejmě náš úkol bude pro ně práci najít v rámci skupiny a snažit se o to, aby ta úpravna aspoň v nějaké podobě fungovala i potom, co se zavře armáda,“ doplnil odborář Jaromír Franta.