Meziuniverzitní hry a diskotéky u Máchova jezera. Vysokoškoláci rozvezli koronavirus po republice

Prymula vylučuje uzavření základních škol. Ředitelské volno by podle něj mohlo oploštit křivku nákazy

„Uzavírání prvního stupně nepřichází v úvahu. Bylo by to opatření, které by zásadním způsobem ohrozilo návazné procesy, protože s těmito dětmi musí zůstat doma rodiče,“ uvedl ministr zdravotnictví.