Maláčová: Situaci českých rodin sleduji. V případě nouze navrhnu navýšení ošetřovného na 80 procent

Epidemie koronaviru je v Česku podle dosavadních modelů teprve v počátcích, ale podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) se už teď otevírá druhá ekonomická fronta v boji proti této nákaze. Jedním z důležitých opatření, které chce vláda zavést, je takzvaný kurzarbeit. Kritici ale říkají, že německý systém je administrativně jednodušší. Maláčová to ale v rozhovoru pro Radiožurnál odmítla. Podle ní ještě ani neexistuje metodika. Praha 20:52 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanci opozičních stran v úterý neúspěšně v sociálním výboru sněmovny navrhovaly, aby se ošetřovné pro ty, kdo pečují o děti, zvýšilo na osmdesát procent. Proč trváte na těch šedesáti procentech? Předseda lidovců Marian Jurečka třeba upozorňuje, že složenky nebudou o čtyřicet procent nižší a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová doplňuje, že by se rodiče školáků mohli propadnout do nouze a chudoby.

Poměrně zdlouhavě jsem vysvětlovala, co ty důvody jsou. Sama jsem šla na vládu s tím, že jsem chtěla navrhnout rodičům po jednom měsíci vyšší ošetřovné, než je těch současných šedesát procent redukovaného vyměřovacího základu. Je potřeba ale říci, že šedesát procent redukovaného vyměřovacího základu je do částky průměrné mzdy zhruba sedmdesát procent čisté mzdy, takže tam je drobný rozdíl, ale nezabíhejme do detailů.

Na ošetřovné bude mít nárok více lidí. Ve zrychleném řízení o tom rozhodli poslanci Číst článek

Proč se to nepodařilo?

Boj s koronavirem bude poměrně drahá záležitost. V tuhle chvíli jsme se rozhodli, protože jsme na počátku, upřednostnit to, aby lidé nepřicházeli o práci. Současně s návrhem ošetřovného jsme spustili program antivirus. Ten bude pravděpodobně v příštích týdnech stát desítky miliard korun, takže v tuhle chvíli upřednostňujeme zachování pracovních míst. Zároveň jsem ale poctivě na plénu Poslanecké sněmovny uvedla, že sledujeme příjmovou situaci českých domácností a pokud by ta situace se zákazem vyučování na školách měla trvat déle, tak sama těch osmdesát procent znovu navrhnu a sociální demokracie to bude prosazovat.

Ovšem nešlo by to hned, protože předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová namítá, že kdyby vláda úplně zrušila slevy na jízdné ve vlacích a autobusech, tak by se právě na vyšší ošetřovné mohlo ušetřit. Nemá pravdu, když ani dnes není moc žádoucí, aby lidé nějak významněji cestovali?

To je demagogie od paní poslankyně z TOP 09, protože sice slevy na jízdném platí a nebudeme je rušit, ale důležité je, že v tuhle chvíli se na ně nečerpá, protože lidé nejezdí. To znamená, že nebudeme rušit tyto priority programového prohlášení vlády a budou zase fungovat až v době, kdy se vrátíme do normální situace. Ještě jednou říkám, že přímou situaci českých domácností bedlivě sledujeme a pokud bude mimořádné opatření trvat déle a budeme mít počet domácností propadajících se do chudoby, tak okamžitě to zvýšené ošetřovné navrhnu. V tuhle chvíli je priorita zachování pracovních míst.

Krizový štáb bude jednat s kraji o ubytování pro bezdomovce. Chce tak oddělit nemocné koronavirem Číst článek

Zavádíte podle německého vzoru takzvaný kurzarbeit, což se dost nedokonale překládá jako zkrácené úvazky. Jenže zatímco v Německu stát ušlou mzdu platí lidem přímo, tak u nás jej musí vyplatit firmy, vyúčtovat, poté si uzavřít o kompenzaci smlouvu s úřadem práce. Není to příliš komplikované? Dostanou se k nim včas?

Není to příliš komplikované. Mě trochu fascinuje, že všichni mluví o tom, že je to komplikované, přitom metodika, která to upravuje, ještě nebyla schválena vládou. Bude předložena pravděpodobně ve čtvrtek. Snažíme se o maximálně jednoduchý systém, administrativně nenáročný. To je cílem a takhle to budeme i celé nastavovat. Důležitá je ta message, kterou vysíláme. Zaměstnavatelé, nepropouštějte zaměstnance, my vám budeme přispívat na mzdy a prosím pojďme udělat všechno pro to, abychom zachránili naší ekonomiku, aby jakmile porazíme koronavirus, se mohli vrátit zpět do normálního stavu a mohli pokračovat v ekonomickém výkonu. To je ta hlavní message celého opatření programu antivirus.

Za pár měsíců se budou zdát ekonomická opatření hloupá, ale není čas hledat dokonalost, říká ekonom Číst článek

Svaz průmyslu dost pochválil kroky, které jste připravili. Na druhou stranu ještě navrhoval, aby kurzarbeit platil i pro firmy, které zavřely samy, například Škoda Auto. Proč to vláda zatím odmítá?

V tuto chvíli vedeme debatu o několika dalších scénářích programu antivirus. Víte, že postupně přidáváme podle naléhavosti kroky. Minulý týden jsme schválili dva, včera jsme schválili tři, zítra pravděpodobně budeme jednat o tom, jak motivovat firmy, které za velmi složitých podmínek dokážou zachovat provoz a výrobu nebo produkci a já to nevylučuji – podporu těch firem, které musely z preventivních důvodů zavřít. Ale je to věc prioritizace a pravděpodobně se k tomu dostaneme tento týden.