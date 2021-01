Nemocnice očkování personálně nezvládnou, stát musí vystoupit jako autorita, říká pardubický hejtman

Kdy bude definitivní očkovací strategie proti covidu-19 a proč ještě není hotova? Jak se na strategii předloženou premiérem a ministrem zdravotnictví dívají krajští hejtmani? A budou kraje organizovat očkování na vlastní pěst? Tomáš Pancíř se ptá pardubického hejtmana Martina Netolického zvoleného za uskupení 3PK. Praha 19:59 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Ještě v pondělí jste si stěžoval, že od státu nemáte dost informací. Změnilo to úterý?

Určitou změnu jsme zaznamenali. V průběhu víkendu jsme hodnotili situaci po nejrůznějších mediálních výstupech a diskusních pořadech na počátku tohoto roku. Je velmi nepříjemné, když se dozvídáme, že od 15. ledna má probíhat registrace osob starších 80 let do centrálního systému, ale tento centrální systém ještě nikdo neviděl.

V průběhu víkendu jsme vedli interní diskusi a na jejím základě předseda Asociace krajů požádal premiéra a ministra zdravotnictví o účast na videokonferenci, nyní se celá řada věcí postupně vyjasňuje.

Pan premiér a ministr zdravotnictví vám v úterý při videokonferenci představili metodické pokyny s tím, že do pátku můžete posílat připomínky. Ale už o dvě hodiny později ministr Jan Blatný (za ANO) strategii představil na tiskové konferenci. Neměl počkat?

Zdá se mi, že se nemohli dočkat, až to představí veřejnosti. Myslím ale, že vždy má být představen až ten definitivní plán, připomínek určitě ještě bude hodně.

Říkáte, že máte obavy, kdo bude očkovat a zda bude dost personálu. Máte nějaký nápad, jak to vyřešit?

Určité řešení by bylo. I když budu velmi nepopulární, tak ho řeknu. Pokud chce stát plošně proočkovat co nejvíc obyvatel, tak by měl jako autorita kontaktovat všechny ambulantní lékaře a specialisty, nejprve naočkovat je a poté je požádat o spolupráci při očkování – a to tak, že je bude motivovat i finančně. To se zatím neděje. My coby kraje nemůžeme nařizovat pracovní povinnost, to musí ministerstvo zdravotnictví.

Takže jestli to dobře chápu, vy byste chtěl, aby ministerstvo přikázalo třeba praktickým lékařům, aby šli do očkovacích center?

Nemám rád slovo „povinně“, v této situaci bychom měli spolupracovat. Pro tyto lidi v tom ale musí být i finanční motivace.

Proč podle Martina Netolického stát vzbudil předčasná očekávání? Nebudou se čekací lhůty na očkování v jednotlivých krajích výrazně lišit? A jak funguje spolupráce se státem? Poslechněte si celý rozhovor.