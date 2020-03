Metnar navrhoval při ohrožení země posílit roli vlády. ‚Bylo to nešťastné,‘ otočil po kritice

Ministerstvo obrany navrhuje posílit pravomoci vlády v době ohrožení státu na úkor Parlamentu, uvedly v pondělí večer ve společném článku deník Aktuálně.cz a týdeník Respekt. Ministr Lubomír Metnar (za ANO) v předkládací zprávě počítá s tím, že v případě neakceschopného Parlamentu by krizové rozhodování přešlo na vládu. A kdyby byla i ta nefunkční, rozhodoval by jen premiér. Metnar pak v úterý na twitteru návrh označil za nešťastný. Praha 11:02 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar, ministr obrany ČR | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stav ohrožení státu nebo válečný stav by mohla podle předloženého dokumentu vyhlásit sama vláda nebo premiér, aniž by tento akt vyžadoval potvrzení Parlamentem v pevném časovém limitu.

Co je chytrá karanténa? Mohla by nahradit plošná opatření a pomoci rychle zvládnout epidemii Číst článek

„V neodkladných situacích, za nichž by se nemohl/nestihl sejít Parlament České republiky, by mohl být vyhlášen stav ohrožení státu: vládou na návrh předsedy vlády, přičemž Parlament České republiky by toto rozhodnutí při nejbližší příležitosti potvrdil, nebo zrušil; v případě okolností opravňujících k vyhlášení stavu ohrožení státu by v neodkladné situaci tento stav mohl vyhlásit také předseda vlády, přičemž vláda by jeho rozhodnutí musela do 48 hodin schválit a Parlament České republiky by ho potvrdil, nebo zrušil s konečnou platností na nejbližší schůzi,“ citovali z dokumentu redaktoři Aktuálně a Respektu.

Co přesně je „neodkladná situace“, se podle nich v dokumentu neupřesňuje. Metnar se odvolával na to, že věc předkládá na základě usnesení vlády z prosince 2015, kdy zemi vedl jako premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD a Andrej Babiš (ANO) byl ministrem financí. Navrhované zvýšení pravomocí vlády projednala Bezpečnostní rada státu letos 2. března. O deset dní později Babišův kabinet vyhlásil kvůli šíření koronavirové epidemie nouzový stav.

Nouzový stav bude potřeba o 30 dnů prodloužit, míní premiér Babiš Číst článek

Připomínkové řízení, v němž by se k návrhu mohla vyjádřit ministerstva a další instituce, navrhoval Metnar nahradit projednáním na schůzi Bezpečnostní rady státu kvůli „povaze a citlivosti předkládaného materiálu“.

Metnar v pondělí požádal o zařazení své zprávy i na program vlády, Babiš ale autorům článku řekl, že nic takového se nechystá a že o Metnarově aktivitě netuší. „Nic o tom nevím. Nebudeme to projednávat,“ uvedl premiér.

Návrh se také nelíbí opozici. Přirovnávají jej k opatřením v Maďarsku. „Zneužívat stav nouze k posilování pravomocí premiéra a vlády? S Piráty uděláme vše pro to, aby naše země nešla cestou Maďarska. Od vlády chceme jasný plán, jak vyřeší krizovou situaci s epidemií. Zatím ji ale zajímá, jak situaci co nejvíc zneužít k ohýbání demokracie,“ napsal předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitteru.

Ivan Bartoš

@PiratIvanBartos Zneužívat stav nouze k posilování pravomocí premiéra a vlády? S Piráty uděláme vše proto, aby naše země nešla cestou Maďarska. Od vlády chceme jasný plán, jak vyřeší krizovou situaci s epidemií. Zatím ji ale zajímá, jak situaci co nejvíc zneužít k ohýbání demokracie. 10 160

K návrhu se vyjádřil i předseda ODS Petr Fiala: „Ministr Metnar by měl návrh stáhnout a omluvit se za to, že něco podobného v současné vyhrocené době vůbec předkládal. Posílení premiéra a vlády není namístě. Vláda postupuje chaoticky a to se nezlepší tím, že se dostane úplně mimo kontrolu.“

Petr Fiala

@P_Fiala Ministr Metnar by měl návrh stáhnout a omluvit se za to, že něco podobného v současné vyhrocené době vůbec předkládal. Posílení premiéra a vlády není na místě. Vláda postupuje chaoticky a to se nezlepší tím, že se dostane úplně mimo kontrolu. 7 134

Později mírnil Metnarův návrh i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Rozhodně nehrozí, že by se tato zásadní materiál projednával v nouzovém stavu. O celé problematice se diskutuje už rok a zkušenosti ze současné krize je potřeba do návrhu promítnout,“ napsal na twitter.

Jan Hamáček

@jhamacek K aktuálnímu haló ohledně návrhu ministerstva obrany na změnu krizových zákonů. Rozhodně nehrozí, že by se tato zásadní materiál projednával v nouzovém stavu. O celé problematice se diskutuje už rok a zkušenosti ze současné krize je potřeba do návrhu promítnout. 25 227

Svůj návrh pak v úterý dopoledne relativizoval i sám ministr obrany. „Přiznávám, že načasování vložení doporučujícího úvahového dokumentu do vládního systému bylo nešťastné, rozhodně nechci v dané situaci oslabovat moc Poslanecké sněmovny! Pokud by v budoucnu k něčemu mělo dojít, musí k tomu být široká politická shoda!“ dodal na twitteru.

Lubomír Metnar

@metnarl Přiznávám, že načasování vložení doporučujícího úvahového dokumentu do vládního systému bylo nešťastné, rozhodně nechci v dané situaci oslabovat moc Poslanecké sněmovny! Pokud by v budoucnu k něčemu mělo dojít, musí k tomu být široká politická shoda!

bit.ly/2WZPIFd 20 55