Prezident Zeman: Katastrofa se blíží svému konci. Nejpozději v září by mohla být proočkována populace

Prezident Miloš Zeman si myslí, že se blíží konec koronavirové pandemie. Nejpozději v září tohoto roku by podle něj mohla být proočkována velká část populace. V neděli to řekl v rozhovoru pro CNN Prima News. Podpořil také zpřísnění protiepidemických opatření, k nimž od pondělí přistoupila vláda. Praha 11:28 28. 2. 2021 (Aktualizováno: 11:50 28. 2. 2021)

„Jsme v situaci, kdy i když někteří lamentují, tak se tato katastrofa blíží svému konci. Víte proč? Podobně jako jsem kdysi vyzval k nošení roušek, tak jsem pak vyzval k očkování. A podle mého odhadu nejpozději v září tohoto roku by mohla být proočkována velká část populace,“ řekl prezident v rozhovoru pro CNN Prima News.

„Optimisté říkají, že v červnu, já říkám, že v září epidemie skončí.“

Lidé, kteří se obávají očkování, se podle prezidenta nemají čeho bát. Připomenul, že na tuberkulózu nebo černý kašel očkování zabralo. Mělo by podle něj zabrat i na covid. Ty, kteří očkování odmítají, označil za „lehce dementní“.

Prezident Zeman má od svého ruského protějšku Vladimira Putina slíbenou dodávku ruské vakcíny Sputnik V proti covidu-19. Certifikace vakcíny by prezidentovi stačila od českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv, nikoli Evropské lékové agentury.

Dodávka by pak podle ruského velvyslanectví mohla dorazit v nejbližší době, uvedl prezident. „I když mě nějaký blbeček zase bude obviňovat, že jsem ruský nebo čínský agent, myslím, že tím pomůžu své zemi,“ řekl Zeman.

Prezident je již sice sám očkován dvěma dávkami vakcíny firmy Pfizer, ale očkovat ruskou vakcínou Sputnik V by se ale prý nechal. „Klidně bych se nechal naočkovat, protože Sputnik má stejně jako Pfizer 92 procentní účinnost,“ podotkl.

Podpora vládních opatření

Prezident také podpořil vládní opatření, která začnou v pondělí platit. „Uzavření škol aspoň na několik měsíců pokládám za rozumné, i když nepříjemné opatření,“ řekl Zeman.

Naopak se vyslovil spíše proti zavření továren. „Uvědomte si, že průmysl představuje 42 procentní národního důchodu. Tam je lockdown do jisté míry riskantní. I když ani tam bych se tomu nebránil,“ dodal.

Prezident vyzval policii i armádu, aby při dohlížení na dodržování opatření byly co nejpřísnější. Obyvatelé to podle něj musí vydržet. „Je něco úplně jiného, když víte, že situace je bezvýchodná nebo bude pokračovat několik let, nebo že vám prezident republiky říká: Vydržte maximálně šest měsíců,“ dodal.

„Musíme dát lidem naději. Ne fiktivní, ale reálnou. Jsem podporovatel vakcinace. Nezáleží, z jaké země přichází, ale jestli je účinná. V takovém případě naděje existuje, a je to změna oproti minulému roku, kdy vakcíny nebyly k dispozici,“ řekl Zeman.

Prymula poradcem

Prezident Zeman uvažuje, že by se jeho neplaceným poradcem stal Roman Prymula, který před časem skončil jako poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) poté, co šel na fotbalový zápas Slavie - Leicester.

„Jako odborník je vynikající. Jeho sociální inteligence, viz ten fotbal, není úplně vynikající,“ prohlásil prezident. Doplnil také, že za účast na fotbale sebral svému kancléři Vratislavu Mynářovi 100 procent prémií.

K možným změnám ve vládě řekl, že o nich slyšel, ale že ho premiér zatím o žádnou nepožádal. Ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), o který by mohl být vyměněn, je prezidentovi líto.

„Říkal jsem při jeho jmenování, že přechází z parku do džungle. A ta džungle ho sežrala. Pozoruji na něm syndrom vyhoření. Vidět k smrti vyčerpaného člověka je smutné. Kdyby si odpočinul, bylo by to k dobrému,“ řekl Zeman.