Necestujte do zahraničí, nadále doporučuje ministerstvo. Důvodem jsou i opatření v jiných státech

Ministerstvo zahraničí nadále doporučuje necestovat do zahraničí, přestože je od pátku znovu povolené překročit hranice. Na svých internetových stránkách upozorňuje na to, že v jiných státech stále platí restrikce omezující pohyb cizinců, a že přeshraniční doprava zůstává komplikovaná. Praha 10:28 24. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zahraničí nadále doporučuje necestovat do zahraničí, přestože je od pátku znovu povolené překročit hranice (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

„V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území České republiky ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě,“ uvedla česká diplomacie.

Lidé budou od pátku opět moci cestovat do zahraničí. Vláda chce prodloužit nouzový stav Číst článek

Lidem, kteří se rozhodnou cestovat do zahraničí, doporučuje ověřit na ambasádě daného státu, jaké podmínky platí pro vstup do země a pobyt v ní.

Čechům také doporučuje zaregistrovat se do dobrovolné databáze Drozd, díky níž může ministerstvo zahraničí cestovatele kontaktovat v případě, že by v zemi nastaly problémy.

Vláda od pátku zrušila zákaz volného pohybu osob, spolu s ním skončil i zákaz cest do zahraničí. Obojí platilo od poloviny března. Lidé, kteří cestují do zahraničí, se ale budou muset při návratu prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset do dvoutýdenní karantény.