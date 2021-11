Resort zdravotnictví nemá kapacitu řešit pandemii. Jen šéfem úřadu se to nezmění, varuje vědec Kulveit

V Česku se potvrdil výskyt nové varianty koronaviru známé pod označením omikron, která má potenciálně vyšší nakažlivost než v současnosti rozšířená delta. „Dokud nebude imunní dost velká část lidstva, tak ten problém bude asi přetrvávat,“ uvedl pro Český rozhlas Plus Jan Kulveit z Institutu budoucnosti lidstva na Oxfordské univerzitě. Praha 20:06 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědec Jan Kulveit připouští, že alternativou k očkování je prodělání nemoci | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

„Varianty jako omikron a další vznikají proto, že tomu viru dáváme ohromný prostor mutovat tím, jak se nakažují noví lidé. Každého nakaženého člověka můžeme z hlediska toho viru chápat jako počítač, na kterém ten virus zkouší hádat hesla k naší imunitě, aby se lépe šířil,“ vysvětluje vědec.

Svět podle něj selhal, když nedokázal dostatečně proočkovat například obyvatele Afriky a vůbec všechny, kdo si drahé vakcíny nemohou dovolit. Zároveň připouští, že alternativou k očkování je prodělání nemoci – jakmile získá dostatečně velká část populace imunitu, tak se zmenší prostor pro vznik variant viru.

„Problém je, že imunita klesá, a to jak ta přirozená, tak i vakcinační. Když se podaří kombinací obojího docílit toho, že se sníží počet nakažených virem, sníží se i produkce nebezpečných variant,“ dodává.

Česko se nyní potýká s nárůstem počtu nakažených, čemuž podle Kulveita bylo možné zabránit, ať už vyšší mírou proočkovanosti, nebo intenzivnějším testováním a trasováním kontaktů nakažených.

Berte nás vážně

Zásadní změnu k lepšímu ovšem neočekávání ani od nové vlády a výměny na postu ministra zdravotnictví – zbytek rezortu totiž zůstane na svých místech.

„Ministr prostě není žádný superman, který by si mohl sám zařídit mobilní očkovací týmy nebo napsat vyhlášky. To zařizuje ten úřad, který během pandemie prokázal, že cokoli se mu svěří, to dopadne špatně,“ kritizuje.

Následné problémy pak prý vždy řešila armáda, Národní agentura pro komunikační a informační technologie nebo ministerstva školství a vnitra. „Ministerstvo zdravotnictví prostě nemá kapacity tak velký problém řešit. A to se nezmění tím, že se vymění ministr,“ podotýká.

Pravděpodobný budoucí ministr Vlastimil Válek (TOP 09) se podle Kulveita chce až příliš opírat o lékařská stanoviska a naopak méně o expertizu jiných odborníků, které například sdružuje Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), v níž je kromě lékařů i ekonom, sociolog, psycholog, další experti a také Kulveit.

„To, co doporučujeme, se občas i stane, protože se stane zjevným, že je to nutné.“ Jan Kulveit

„Naše stanoviska vydáváme veřejně a řada lidí ze státní správy je bere vážně. Často jde o souhrn existujícího výzkumu s přidáním obecných principů či ekonomického vhledu. To, co doporučujeme, se občas i stane, protože se stane zjevným, že je to nutné,“ poznamenává Kulveit a jako příklad uvádí zkrácení intervalu před třetí dávkou očkování na pět měsíců.

„To se už stalo a myslím, že se na tom shodne stará i nová vláda. Akorát by bylo výborné, kdyby se to stalo dříve. A tak je to se spoustou věcí,“ uzavírá.

Kde se můžeme inspirovat v řešení pandemie koronaviru? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.