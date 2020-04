Mynář ve své hospodě v Osvětimanech pořádal zabijačku. Účastníky nechal otestovat na koronavirus

Přestože v Česku platí celostátní karanténa, v hospodě prezidentova kancléře Vratislava Mynáře v Osvětimanech na Zlínsku proběhla v pátek zabijačka. Podle serveru Blesk Zprávy, který na akci upozornil jako první, se akce kromě Mynáře účastnil jeho švagr, starosta obce Aleš Pfeffer (za SPOZ), řezník a další dva až tři lidi. Krajskou hygienickou stanici o zabijačce nikdo neinformoval. Osvětimany 15:51 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář | Foto: Yan Renelt / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„My jsme si tady pěstovali soukromě prase tak jako mnoho let,“ řekl serveru Blesk Zprávy sám kancléř Mynář. Prase ale podle něj nebylo čím krmit, když byly zavřené hobbymarkety a i jeho hospoda Na Srubu. Ta je součástí areálu s penzionem a lyžařskou sjezdovkou.

Po otevření hybbymarketů zkoušeli krmit prase šrotem, ale podle Mynáře přestalo žrát úplně. „Já mám informaci ze čtvrtečního rána, že to prase zřejmě pojde nebo zdechne, jak se u nás říká, a najednou musím narychlo udělat zabijačku,“ uvedl Mynář. Informoval ho jeho švagr, který pak zabijačku zorganizoval.

„To byla normálně zabijačka nutná, nedělalo se žádný hogo fogo, jenom se rychle zabilo prase, rozbouralo se na maso, rychle se to ukončilo. Já jsem k tomu přijel včera odpoledne, to už byl skoro konec zabijačky. Já jsem rád, že se to prase podařilo zachránit a nemuselo pojít,“ popsal Mynář.

Jeho slova potvrdil i starosta Osvětiman Pfeffer s tím, že se akce účastnil „řezník a čtyři nebo pět lidí“. Podle něj se ani se nedělali jitrnice nebo jelita. Všichni účastníci zabijačky si podle něj chránili nos i ústa.

„Všichni měli roušku a ještě podmínkou těch lidí bylo, že by rádi věděli, že nikdo, kdo bude na té zabijačce účasten, nemá vir,“ potvrdil Mynář s tím, že se domluvil s místní lékařkou, která všechny otestovala pomocí rychlotestů. „Normálně mně vystaví fakturu na konci měsíce, kterou já zaplatím,“ dodal kancléř.

Zabijačku ale nepovolila krajská hygienická stanice. „Žádnou zabijačku v obci Osvětimany nemáme hlášenu. Za dodržení hygienických podmínek by zabijačka byla možná pouze pro členy domácnosti,“ řekla Vendula Ševčíková z hygienické stanice Zlínského kraje.

V Osvětimanech je Mynář zastupitelem a před pěti lety se tam i ženil. Činností areálu se opakovaně zabývaly úřady. Například dostal pokutu 40 000 korun od České inspekce životního prostředí za vypouštění odpadních vod do potoka. Problémy měl také kvůli rybníku, který je součástí areálu a ze kterého se zasněžuje sjezdovka. Byl totiž postaven načerno.