Nikdy nevíte, kdy bude váš blízký potřebovat zdravotní péči kvůli covidu, varuje ředitel nemocnice

Nemocnice v Náchodě musela kvůli náporu pacientů s covidem-19 – na přelomu října a listopadu se starali až o 155 pacientů – zavolat na pomoc dobrovolníky a armádu. „Jsou u nás stále, nyní už čtvrtá rotace. Jde o 19 vojáků z 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Nejsou to zdravotníci, ale řidiči a kulometčíci, kteří pomáhají jako sanitáři. Sami vidí, že pro polohování a transport pacientů je třeba chlapská ruka," popisuje ředitel nemocnice Jan Mach. Náchod 18:10 20. listopadu 2020

Výhodou podle ředitele je i to, že vojáci mají více času s nemocnými mluvit také o běžných věcech, na rozdíl od lékařů a sester. Nadále pomáhá také přibližně šedesátka dobrovolníků, kterých se celkem přihlásilo přes dvě stovky.

Nemocnice se musela potýkat i s nákazou v řadách personálu, onemocnělo 22 lékařů a 170 zdravotnických pracovníků. Kvůli tomu byla postupně odložena veškerá plánovaná péče, ta akutní a ambulantní je ale poskytována v plném rozsahu. Fungují také preventivní a screeningové programy.

„V rámci druhé vlny myslím, že snad máme to nejhorší za sebou. Jestli přijde třetí, neví nikdo z nás,“ věří Mach.

Pozor na rozvolňování

Český zdravotnický systém podle Macha epidemii zvládá. Právě to je ale podle něj důvodem, proč tolik lidí situaci zlehčuje. „Pokud bychom se dostali do obdobné situace, jaká na jaře byla v New Yorku, Katalánsku nebo v Bergamu, myslím, že by to povědomí o vážnosti situace bylo větší,“ podotýká.

„Dodržujte opatření, která platí, protože nikdy nevíte, kdy se nákaza dotkne vašeho blízkého tak, že bude potřebovat zdravotní péči.“ Jan Mach

„Když jsem včera večer odcházel z nemocnice, tak skrz žaluzie jsem viděl, jak lékaři bojují o život jednoho pacienta. To by měl vidět každý, kdo pochybuje o tom, že situace není vážná a že jde jen o běžnou chřipku,“ dodává.

Mach chválí protiepidemický systém PES, se kterým přišel ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Přál bych vládě, aby mohla dělat co nejmenší změny v opatřeních. Aby to pro veřejnost bylo čitelné a konečně jsme měli nějaký plán,“ tvrdí ředitel.

Zároveň varuje před příliš rychlým rozvolňováním před Vánoci. Pokud lidé nebudou opatření dodržovat nebo bude rozvolněno příliš, může se vrátit negativní trend.

„Dodržujte opatření, která platí, protože nikdy nevíte, kdy se nákaza dotkne vašeho blízkého tak, že bude potřebovat zdravotní péči,“ apeluje Mach.

Upozorňuje i na stále vysoký podíl pozitivně testovaných, který se v náchodské laboratoři stále pohybuje mezi pěti až deseti procenty.

„Virová nálož v populaci je značná a nelze říci, že máme situaci pod kontrolou. Ve školách by se měli testovat minimálně učitelé a možná i na druhém stupni a na středních školách, protože v našem okrese šíření začalo právě tam,“ připomíná s tím, že od studentů se nakazili rodiče a prarodiče, což vedlo k nárůstu hospitalizací.

