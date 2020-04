ONLINE: Česko hlásí 819 vyléčených pacientů z nemoci covid-19, počet nakažených vzrostl na 6 216

Vyléčených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, od středečního rána přibylo 143 na 819. Počet úmrtí v nemocnicích se podle záznamů ministerstva zdravotnictví zvýšil o tři na 166. Ve středu zatím nikdo nezemřel. Případů nákazy před 17.30 bylo 6 216, od úterní půlnoci se jejich počet zvýšil o 75. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Sledujeme online Praha 18:13 15. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší část z úmrtí připadá na lidi starší 85 let, víc než 35 procent (ilustrační foto) | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Denní nárůst počtu případů nákazy se už čtvrtý den drží pod stovkou. Na číslo má vliv množství testů, za středeční den ho ministerstvo zdravotnictví zveřejní ve čtvrtek ráno. Za úterý bylo testů včetně opakovaných u stejného člověka 6 130, dohromady jich ke středečním 14.45 bylo 137 672.

Nově evidovaná tři úmrtí jsou z dřívějších dní, ve středu podle údajů ministerstva zdravotnictví zatím žádné nepřibylo. Největší část z úmrtí připadá na lidi starší 85 let, víc než 35 procent. Třetina ze zemřelých na covid-19 je ve věku mezi 75 a 84 roky. Ve věku pod 25 let na tuto nemoc nezemřel nikdo, do 35 let jeden člověk.

