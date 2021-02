Celý první stupeň ve škole by znamenal zvýšení šíření nákazy až o 45 procent, uvádí analýza

Nákaza covidu-19 se v základní škole šíří v polovině případů mezi dětmi ze stejné třídy. Ze 17 procent se na šíření infekce podílí učitelé, pro které je kontakt s žáky rizikovější než s ostatními pedagogy. Pro brzdění epidemie jsou důležitá především režimová opatření ve třídě a o přestávkách, vliv má rovněž počet tříd přítomných ve škole. Účinné je například střídání domácí a prezenční výuky po týdnech. Praha 18:23 25. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školy mohou navštěvovat pouze žáci prvních a druhých tříd základních škol | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Nulové riziko nákazy je pouze při uzavření celé školy. Vyplývá to z analýzy Centra pro modelování biologických a sociálních procesů (BISOP).

Nezávislé centrum udělalo analýzu ve spolupráci s ministerstvem školství na základně průzkumu v jedné vybrané základní škole, kde zjišťovalo informace o kontaktech všech žáků a učitelů. Sesbíralo tak data o potenciálně rizikových kontaktech, které využilo pro počítačovou simulaci šíření viru uvnitř školy. Výsledky podle centra ukazují, jaké mohou být dopady odlišných opatření při různě silné epidemii.

Za současné situace by podle autorů analýzy mohlo mít i drobné uvolnění opatření ve školství za následek rychlé navýšení počtu nově nakažených. Nulové riziko nákazy je jen při uzavření škol.

Nakažená třetina žáků

První a druhé třídy znamenají po šesti týdnech epidemie zhruba pětinové zvýšení nákazy. Tento podíl je ale menší, pokud se ve školách zároveň dodržují režimová opatření jako povinné nošení respirátorů či roušek nebo pravidelné větrání. Po přidání deváťáků by se bez dalších režimových opatřením mohla nakazit asi třetina žáků. Celý první stupeň by znamenal až 45 procent nákaz a přidání střídavé výuky na druhém stupni až 57 procent nakažených.

Z analýzy rovněž vyplývá, že v případě nákazy jednoho z učitelů se může infekce velice rychle rozšířit mezi ostatní pedagogy. Ve společném kabinetu je riziko dvakrát vyšší než mimo něj. Ještě rizikovější je pro vyučující kontakt s žáky. Ochrana vyučujících by proto podle centra měla být prioritou při otevření škol.

Bez dalších režimových opatření se 47 procent přenosu infekce odehrává mezi dětmi ze stejné třídy. Asi pětina nákaz pak může vzniknout při obědě. O přestávkách mají podle centra děti uvnitř třídy třikrát víc kontaktů než na obědě. Zároveň se covid-19 může šířit víc mezi školáky na druhém stupni. Početnější první stupeň zodpovídá podle analýzy za 42 procent infekce ve škole. Podle centra je to tím, že mladší děti mají méně sociálních kontaktů a většinou zůstávají přes den v jedné třídě s jedním učitelem.

Výsledky simulací by podle centra mohly v budoucnu při znovuotevírání škol pomoct najít způsob, který by nemusel vést ke skokovému nárůstu nově nakažených. Pro snížení rizika přenosu infekce ve školách by podle autorů analýzy bylo vhodné i posílení trasovacích kapacit a testování s důrazem právě na školy.