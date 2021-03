Testování i ve firmách do 10 zaměstnanců a delší stav nouze o 30 dní, předeslala Schillerová

Ve vládě je shoda na prodloužení nouzového stavu po 28. březnu minimálně o 14 dní, tedy do 11. dubna. V pořadu Partie Terezie Tománkové to v neděli řekl Jan Hamáček (ČSSD). Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) v pořadu Otázky Václava Moravce posléze uvedla, že se kabinet předběžně domluvil, že požádá poslance o prodloužení o celých 30 dní. Podle ministrů vláda také uvažuje o pravidelném testování i ve firmách do deseti zaměstnanců. Aktualizováno Praha 13:01 21. 3. 2021 (Aktualizováno: 13:22 21. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Dolní komora by o žádosti, kterou by vláda měla zformulovat v pondělí, podle Hamáčka měla hlasovat v pátek. Nynější stav nouze končí 28. března.

„Pokud by to zabralo, tak po 14 dnech se můžeme dostat na denní nárůsty (počtu nakažených koronavirem) pod 5000. Pak je možné zvednout plošná opatření, cestování mezi okresy a zbytek dojet podle pandemického zákona. To si myslím, že je nejrealističtější výhled,“ řekl Hamáček.

Pokud by sněmovna vládní žádosti nevyhověla, musela by se opatření po 28. březnu řídit pandemickým zákonem, podle Hamáčka by se tak rozvolnila plošná opatření z hlediska omezení volného pohybu. „Ono by to asi fungovalo taky, ale pomaleji,“ řekl vicepremiér.

Pravděpodobně 30 dní

„Domluvili jsme se, že požádáme pravděpodobně o celých 30 dnů,“ řekla v neděli o hodinu později v České televizi Schillerová.

Prodloužení nouzového stavu navrhuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) kvůli tomu, že chce udržet přísné protiepidemické restrikce včetně zákazu cestování mezi okresy i o velikonočních dnech, tedy nejméně do prvního dubnového pondělí.

Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá v dolní komoře dojednanou podporu pro pokračování nouzového stavu. Podklady k účinnosti dosavadních opatření by měly obdržet opoziční strany v pondělí.

Vláda pravděpodobně uloží povinnost pravidelně testovat i firmám do deseti zaměstnanců a živnostníkům. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). V pondělí to podle ní kabinet projedná. Zvažovat bude také častější testování. Možnosti jsou podle Schillerové dvě - povinné testy jednou za pět dní, nebo zvýšení frekvence testování z jednoho testu týdně na dva.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima řekl, že vzniká kompromis, že by mohly firmy povinně testovat jednou za pět dní. Aktuálně je interval sedmidenní. Testování dvakrát týdně by podle Hamáčka mohlo pro některé větší firmy znamenat kolaps.

