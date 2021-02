Ministr Zaorálek: Pokud něco uvolníme, do tří týdnů zkolabují nemocnice. V zemi je nízká solidarita

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužit nouzový stav, který je vyhlášen kvůli covidu-19. Nepodpořila návrh vládní koalice ANO a ČSSD, která před tím odmítla opoziční návrhy. Menšinový kabinet opozici viní, že vše zkomplikovala a epidemická situace se může zhoršit. „Najednou někdo přijde a hodí do toho granát,“ řekl serveru iROZHLAS.cz před pátečním jednáním s hejtmany ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Rozhovor Praha 17:35 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Lubomír Zaorálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co se řešilo na jednání vlády?

Znovu jsme se dívali na všechny kompetence, které nám přikládá nouzový stav, máme k tomu připravenou prezentaci. Především máme připravené informace o tom, na co by vláda neměla bez nouzového stavu vliv. V 15.00 začneme schůzku s hejtmany. Velmi nás zajímá jejich postoj. Především to, jak vidí situaci. (Rozhovor vznikl ještě před jednáním. Část hejtmanů dopředu avizovala, že budou vládu žádat o vyhlášení dalšího nouzového stavu - pozn. red.)

Bavili jsme se ale i epidemiologické situaci, dostali jsme informace o aktuálním stavu. Zpráva moc pozitivní nebyla. Dostali jsme grafy, které ukazovaly, co by se stalo, kdybychom museli něco uvolnit.

Podle kalkulací hrozí takový nárůst počtu hospitalizovaných, že by během dvou až tří týdnů byly zahlcené nemocnice. Rezerva jednotek intenzivní péče je v současné době asi jenom 20 procent, takže není velká. Devět krajů je úplně plných.

Řešili jste i otázku, jak nastavit opatření, pokud by od pondělí nebyl prodloužen nouzový stav?

Tím jsme se prozatím nezabývali. Zajímá nás teď především názor hejtmanů, situaci budeme posuzovat až po společné schůzce. Víme zhruba, co potřebujeme. Jde o to, jestli se s hejtmany domluvíme na společném postupu.

Prodloužení nouzového stavu?

Co si od jednání slibujete?

Nerad bych to předjímal. Počkal bych si na to, s čím přijdou. I oni si uvědomují své meze ve chvíli, kdy by nouzový stav přestal platit. Nechci dělat závěry dříve, než uslyšíme jejich názor. Zájem je ale společný. Nechceme, aby se nám situace vymkla z rukou.

Vyhověli byste hejtmanům, pokud by přišli s požadavkem na vyhlášení nového nouzového stavu?

Nechci o tom spekulovat. Pokud nám řeknou, že nás potřebují, potřebují stát, tak jim nemůžeme říct ne. To je jasné. Pokud s tím přijdou, tak si myslím, že je to logické.

Ve čtvrtek kvůli nouzovému stavu zasedala sněmovna. Během jednání jste se opřel do předsedů opozičních stran a použil poměrně silná slova a vulgarismus. Například, že za všechny další mrtvé na covid-19 budou moci oni, pokud nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Stojíte si za svými slovy?

Samozřejmě. Proč bych si za nimi nestál? Debata mi přišla šílená, opozice nepřišla ani s žádnou představou. Řekli jenom, že situace není uspokojivá.

Zdá se jim, že by měla být lepší. A protože není, tak to všechno vyhodili do vzduchu. To žádnou logiku nemá. Byla to nezodpovědnost. Zaznívala tam celá řada řečí, které vůbec neodpovídají situaci v zemi.

Česká republika je viděna v Evropě jako stát, který je bolavé místo. V Německu vycházejí články o tom, jak se bojí, co se v Česku děje. Do této situace přijde opozice s tím, abychom zrušili nouzový stav. I kolem nás si budou myslet, že jsme trotlové, že nechápeme vážnost situace. Všechny státy na epidemii reagují obdobným způsobem, ministerstvo zdravotnictví komunikuje s Kochovým institutem v Německu. Chtěli bychom situaci v Česku zlepšit, ale najednou někdo přijde a hodí do toho granát. Opozice má právo diskutovat, kritizovat. To všechno je v pořádku, ale v žádné jiné zemi se nekoná debata o nouzovém stavu každé tři týdny.



Nebylo to do jisté míry vyústění sporů vlády s opozicí? Její představitelé si poslední dobou stěžovali, že vládě předkládají návrhy, ale vy s nimi nechcete jednat a návrhy nepřijímáte.

Nebyl jsem na všech jednáních, takže znám jenom výseč. Ze strany opozice ale není komunikace vůbec přesná a šťastná.

Mluví o tom, že chce pandemický zákon. Začali jsme ho připravovat, ale narazili jsme na problém jako vždycky - musíte vstoupit do ústavních práv. Je jedno, jestli se to jmenuje nouzový nebo pandemický zákon. Jde jen o hru se slovy. Vždy ale překonáte úroveň, kdy musíte omezovat práva občanů. Ani Německo, Francie, Španělsko nemají postavené krizové zákony na pandemii. Létáme v tom všichni stejně, nikdo nemá zákony postavené ideálně.

Narazili jsme na velké ústavní kličky, na kterých se musíte domluvit i se Senátem. To nemůžeme v takto krátkém čase zvládnout. Psaní zákona teď nic nezmůže, my musíme jednat. Jsme v urgentní situaci. Od opozice jde o nezodpovědnost.



Říkáte „v krátkém čase“, ale epidemie je zde už rok. Zhruba od konce srpna se vědělo, že situace se bude v zimě zhoršovat. Neměli jste dostatek času na to ten zákon schválit?

Příprava krizového zákona začala. Pamatuji si, že se to na vládě objevilo. Sešly se k tomu ale stovky připomínek ještě předtím, než to stačilo dojít do sněmovny. Samozřejmě, že je to potřeba udělat, ale v tuto chvíli nás nový zákon nezachrání.

Nebyla by to jednoduchá věc, jde o ústavní změnu, na kterou potřebujete souhlas obou komor. Nahrne se vám takové množství připomínek, že to nejste schopni za krátkou dobu zpracovat. Nikdo v Evropě na tom teď nepracuje. Hoří nám barák a my nemůžeme začít přestavovat hasičskou soupravu.

‚Všichni dělají chyby‘

Neměli jste tedy v Poslanecké sněmovně jednat o podpoře k prodloužení nouzového stavu mnohem dříve? Nebylo chybou, že premiér Andrej Babiš (ANO) odjel den před jednáním do Srbska, aby se podíval, jak tam funguje očkování?

Ano, ale kritizovat se dá ledacos. To všechno je na místě, na takové kritizování má opozice právo. Musíme ale z toho najít cestu ven, a to takovou, aby to nepoškodilo lidi.

Dělají se chyby, ty se ale teď dělají úplně všude. V New York Times byl titulek, že Německo prohrává bitvu s virem. Zřejmě tedy ani Německo na tom není ideálně, i když je na tom samozřejmě výrazně lépe než my. Chyby dělají opravdu všichni. Opozice s koalicí ale má teď jeden důležitý úkol: nedělat věci, které situaci ještě zhorší.

Sám jsem se včera (ve čtvrtek) snažil opoziční politiky přesvědčit, že je celá řada věcí, o kterých jsme připraveni diskutovat a změnit je. Nemůžeme ale dělat devastující kroky. Přišlo mi to neodpovědné vůči lidem v nemocnicích, vůči slabším.

Ve sněmovně mi vadila bezohlednost, kdy například zazněl názor, že ekonomická stránka je pro někoho důležitější než covid-19. Problémem jednání sněmovny tak byla nesolidarita. Právě tohle mě rozzlobilo. Pokud nejsme schopní se v Česku každý trochu omezit, abychom ochránili ty slabší, tak se chováme jako barbaři.

Opozice vám ale dlouhou dobu říkala, že máte připravit analýzu, jak by šla opatření udělat i bez nouzového stavu. Například podle právníka Ondřeje Dostála, který je expertem Pirátů pro zdravotnictví, by mohla většina z nich platit i nadále bez stavu nouze. Další by se daly připravit mimořádnými opatřeními za podmínky, že by byly důsledně zdůvodněné. Chápete z tohoto pohledu opozici, proč se tak zachovala, když několikrát říkala, že vláda nemá snahu zkusit pokračovat bez nouzového stavu?

Vždyť jsme to tak udělali. Na jaře byla opatření na základě výnosu ministerstva zdravotnictví a dobře si pamatuji, že to bylo podnikateli napadeno u soudu. My to poté prohráli. Celé jsme to prošli a soudy nám řekly, že to je takové omezení práv, že to nelze provést pouze na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento experiment jsme tedy celý provedli.

Omezení shromažďování osob, zákaz hromadných akcí, omezení pohybu, uzavření obchodů, uzavření tržišť, to všechno nelze bez nouzového stavu. Samozřejmě, že kdyby to šlo, tak to uděláme. V Německu si to kancléřka (Angela Merkelová) klidně schválí do 7. března.

Pořád si kladu otázku, proč je to u nás pořád takový problém. A plyne mi z toho, že je to kvůli nízké solidaritě v zemi. Musíme se omezit, abychom uchránili nejzranitelnější skupinu, proto vyhlašujeme nouzový stav. Mrzí mě, že je tak těžké apelovat na solidaritu a nouzový stav vyletěl do povětří.

‚Debata šla šejdrem‘

Nemůže to být chybnou komunikací vlády k opozici i k občanům, kdy opatření neprezentuje tak, aby je lidé přijali? Premiér Babiš často říkal, že za situaci můžou opoziční strany, připomínal jim například slavnost na Karlově mostu.

Nejsem si jistý, zda to, co popisujete, je pravdivý popis situace. Co jsem měl možnost se seznámit s veřejnou reakcí, tak jsou lidé velmi otráveni z toho, že byl nouzový stav zrušen. Celá řada z nich mi píše, že jsou tím znepokojeni.

Samozřejmě že je tu skupina, která s opatřeními nesouhlasí. Je tu ale většina, která tomu rozuměla. Tato podstatná část by pochopila naše argumenty, ale včera šla debata šejdrem.

Považujete tedy jednání s opozicí za dostatečná?

Nikdy to není dostatečné. Jak to chcete změřit? Sám jsem se ale snažil s opozičními politiky komunikovat. Je to nekonečná věc. Opozice bude vždy opakovat, že to bylo málo. Rozhodnutí ale nakonec dělá vláda. Musíme si je obhájit a máme za ně odpovědnost. Opoziční strany nám tedy vyrazily z ruky to, co pro nás bylo zásadní pro zvládání situace. Do této chvíle tomu nerozumím.

Ptám se na to proto, že jste se spoléhali na podporu komunistů a zbylou opozici k ničemu nepotřebovali. Nebyla chyba spoléhat pouze na KSČM, která se k vám nyní otočila zády?

Někomu to může připadat smutné, že zrovna komunisté byli ti, kteří nám pomáhali a v minulosti projevovali nejvíc ochoty podržet vládu. Do svědomí by si ale měl sáhnout někdo jiný.

V této situaci by přeci nemělo jít o to, kdo je v opozici a kdo v koalici. Padá to na nás na všechny. Je mi líto, že dlouho to byli jenom komunisté. A když vypadli, tak se nenašel nikdo jiný, kdo by pomohl.

Ptám se ale na to, zda jste nezanedbali jednání s dalšími opozičními stranami.

Necítím to jako svoji roli, že bych měl opečovávat všechny opoziční strany. Věnuji se jim zvlášť ve svém resortu a komunikuji se všemi. Je to pro mě spekulativní otázka.

Pan premiér už ve středu říkal, že se jeho ministři musí připravit na variantu, že by se nouzový stav neschválil a musí zpracovat opatření. Jste na to připraveni, nebo vláda čeká, jak dopadne jednání s hejtmany?

Bohužel se připravujeme neustále na všechno, to nás virus naučil. Vše se stále mění. Pořád musíte počítat se všemi scénáři.

Takže scénáře pro to, že by nebyl nouzový stav, máte připravené?

Neděláme nic jiného, než že se zabýváme scénáři.