Vláda musí změnit přístup, jinak prodloužení nouzového stavu nepodpoříme, zní z KSČM

Opozice odmítá další prodloužení nouzového stavu. Proti jsou tentokrát i komunisté, kteří v minulých hlasováních vládu podpořili. Může se do čtvrtka, kdy se bude hlasovat, ještě něco změnit? A co by neprodloužení nouzového stavu znamenalo pro boj s pandemií? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Stanislav Grospič z KSČM. Praha 20:16 10. února 2021

Je možné, že by do čtvrtka někteří komunističtí poslanci změnili názor?

Rozhodnutí je samozřejmě doporučující, zvažovali jsme všechna pro a proti a shodli jsme se, že zatím není důvod rozhodnutí nerespektovat. Myslím, že pokud vláda nezmění přístup, není důvod volit tuto cestu.

Co by pro vás bylo změnou přístupu ze strany vlády?

Nouzový stav byl poprvé na jaře prodlužován dvakrát, teď čtyřikrát. Vláda nepřichází s ničím novým, s žádnou alternativou.

Co by tedy vláda do čtvrtka musela udělat, aby poslanci KSČM uvažovali o prodloužení nouzového stavu?

Z pohledu toho, jak vláda jedná a přistupuje nejen k nám, ale i k dalším stranám v Poslanecké sněmovně, nedá se očekávat, že přijde s něčím přesvědčivým.

A čistě hypoteticky?

Čistě hypoteticky by to muselo být něco, co by garantovalo, že se děti vrátí do škol, to byla naše první podmínka, se kterou jsme poslední nouzový stav podmiňovali. Umožnili bychom také větší pohyb osob při individuálním sportování. Myslíme také, že dochází k určité diskriminaci i v rámci obchodů a malých obchodů.

