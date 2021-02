Žádost hejtmanů o prodloužení nouzového stavu podle senátorů nestačí. Obrátí se na Ústavní soud

Skupina víc než dvaceti senátorů podá návrh na zrušení nouzového stavu. Je podle nich protiústavní. Radiožurnálu to řekl místopředseda Senátu zvolený za TOP 09 a STAN Jiří Růžička. Návrh podají senátoři z různých klubů nejpozději v pátek. Vláda vyhlásila nouzový stav v neděli, a to na základě žádosti hejtmanů. Praha/Brno 13:08 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina víc než dvaceti senátorů podá návrh na zrušení nouzového stavu. Je podle nich protiústavní. Radiožurnálu to řekl místopředseda Senátu zvolený za TOP 09 a STAN Jiří Růžička (na snímku) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Růžičky žádost hejtmanů k vyhlášení nového nouzového stavu nestačí.

„Poslanecká sněmovna řekla: ‚Ne, nouzový stav se prodlužovat nebude.‘ A oni (vláda) hledali nějaké kličky. Řekli, že to udělali na základě žádosti hejtmanů. Ale pro to není z hlediska Ústavy žádný důvod, to by si mohl přát kdokoliv,“ řekl Radiožurnálu.

K ústavní stížnosti se už připojilo na dvě desítky senátorů, stačila by jich polovina. Jsou mezi nimi podle ČTK například předseda senátorů ODS Zdeněk Nytra, místopředseda Senátu Jan Horník z klubu Starostů nebo předsedkyně lidoveckého senátorského klubu Šárka Jelínková.

O podnětu k Ústavnímu soudu mluvil už o víkendu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Následně uvedl, že se stížností prozatím počká, uvidí, jak bude postupovat sněmovna. Podle něj a řady ústavních právníků - Jana Kysely, Václava Pavlíčka, Marka Antoše nebo Jana Wintra – je prodloužení nouzového stavu bez časové prodlevy protiústavní.

Předseda Senátu se ale podle svého středečního vyjádření domnívá, že Ústavní soud o stížnosti senátorů do konce nouzového stavu nerozhodne. Postup proti pandemii tak podle něj není ohrožen.

Poslanecká sněmovna neprodloužila nouzový stav minulý čtvrtek a skončit tak měl v neděli. Hejtmani ale po dlouhých jednáních požádali kabinet o nové vyhlášení nouzového stavu na 14 dní, tedy do 28. února.

Premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně tvrdí, že podle analýzy vlády je postup v souladu s Ústavou. Jak ale v pondělí informoval server iROZHLAS.cz, analýza fyzicky neexistuje.

„Byla to ústní informace v rámci jednání vlády,“ informovala mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Záměrem kabinetu se nezabývala se ani legislativní rada vlády, jak potvrdila její předsedkyně a ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). O ústavnosti nového nouzového stavu je přesvědčen i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).