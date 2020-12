Nouzový stav bude platit do 23. prosince. Sněmovna odmítla žádost vlády o prodloužení do 11. ledna

Nouzový stav kvůli epidemii nového koronaviru bude v Česku platit do středy 23. prosince. Sněmovna ve středu souhlasila s jeho dalším prodloužením, a to podle návrhu KSČM o 11 dnů. Kabinet ANO a ČSSD, který komunisté v dolní komoře tolerují, žádal o možnost stavu nouze dalších 30 dnů do pondělí 11. ledna. Tento návrh dolní komora po téměř šestihodinové diskusi zamítla. Praha 20:07 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci zamítli původní vládní návrh, který počítal s prodloužením nouzového stavu o 30 dní (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Bez souhlasu sněmovny by nouzový stav skončil se sobotou 12. prosince. Jsou na něj vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví. O dalším prodloužení nouzového stavu kabinet rozhodne ve čtvrtek ráno.

Opozice představila vlastní verzi protiepidemického systému. Prodloužit nouzový stav nechce Číst článek

Sněmovna při podzimní vlně epidemie posuzovala už třetí vládní žádost. Koncem října souhlasila dolní komora s prodloužením nouzového stavu o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc.

Na jaře trval v Česku nouzový stav 66 dnů, nynější bude moci zatím být 79 dnů. Vláda může rozhodnout vždy jen o prvních až 30 dnech, pak už je nutný souhlas poslanců.

‚Chaos a katastrofa‘

Prodloužení nouzového stavu je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nutné kvůli celoplošným opatřením proti epidemii koronaviru. Cílem podle něj nejsou represe obyvatelstva, ale jeho ochrana.

„Když říkáte, že nouzový stav nepotřebujeme, tak ohrožujete životy. Když se to neprodlouží, je to chaos, je to katastrofa, je to ohrožení životů,“ prohlásil Babiš. Podle něj vláda dělá maximum pro to, aby občany ochránila. „Nerozumím tomu, proč tady se dělá politika,“ řekl ve sněmovně. Opozici také vzkázal, že nenavrhla, co má vláda dělat, ale všechno jenom kritizuje.

Přístup opozice kritizoval i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Vzbuzujete v lidech naději, že až skončí nouzový stav, tak bude dobře,“ uvedl Hamáček, podle něhož návrh na prodloužení nouzového stavu do Vánoc k ničemu nepovede.

