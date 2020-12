Válková o prodloužení nouzového stavu: Je ponižující neustále zdůvodňovat vládní kroky, chybí důvěra

Vláda v úterý znovu požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Opozice má ale k prodlužování čím dál menší ochotu a tvrdí, že to jde i bez něj. „Bianco šek vládě na 30 dnů vystavit potřeba není, ale jsme připraveni debatovat o prodloužení nouzového stavu do 8. ledna,“ navrhuje v Pro a proti poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. Poslankyně Helena Válková (ANO) tvrdí, že nejen Výbornému chybí důvěra ve vládu. Praha 15:13 21. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Helena Válková | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za to lidovci žádají navýšení kompenzací pro obchodníky a živnostníky. „I příslib vlády kompenzovat 100 procent těm, kteří museli zavřít restaurace, hotely a penziony, je zatím jen deklarace. Odpusťme též odvody podnikatelům postiženým opatřeními vlády aspoň na 1. čtvrtletí roku 2021,“ tvrdí Výborný.

Vláda prý také od jara slibuje novelizaci krizové legislativy. „Ministr Hamáček mně osobně přislíbil, že v září novela o bezpečnosti státu i krizového zákona bude ve sněmovně. Máme konec prosince a vláda nám ji nedala ani pod stromeček,“ kritizuje lidovec.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně Helena Válková (ANO) soudí, že nejen Výbornému chybí elementární špetka důvěry. „Vláda to myslí vážně, my také ohrožujeme svoje zdraví tím, že chodíme do sněmovny. My oba už jsme covid prodělali a myslím, že já jsem se nakazila ve sněmovně.“

„Vláda bohužel dokazuje úplně sama, že není připravená na boj s epidemií. Za deset měsíců opozice opakovaně projevila velkou vstřícnost.“ Marek Výborný

A pokračuje: „Souhlasím, že pro tak zásadní změny, které tu navrhuje pan poslanec Výborný, bychom měli mít klidný pracovní prostor. Rádi se sejdeme i mezi vánočními svátky, ale rozhodně je nerozumné se zase scházet první lednový týden a něco prodlužovat.“

Pokud bude totiž stav nouze prodloužen jen do 8. ledna, budou se muset poslanci opět sejít. „Tak ztratíme nejméně dva dny, které bychom jinak investovali do projednávání reforem, o kterých pan Výborný hovoří.“

Poslanec ale věří, že nouzový stav je vážná věc, která omezuje základní svobody občanů. „Proto je důležité chtít po vládě, aby vždy zrekapitulovala, jaké kroky učinila, k čemu nouzový stav využila a jak to pomohlo s řešením epidemické situace.“

‚Ponižující zdůvodňování‘

„Tady se hraje hra, už zřejmě předvolební, kdy se demonstruje neschopnost vlády, chaotická rozhodnutí, jako by tu pandemie nebyla,“ tvrdí Válková. „Za ponižující považuji to, že musíme donekonečna zdůvodňovat, proč jsme některé kroky udělali, či neudělali.“

„Tady se hraje hra, už zřejmě předvolební, kdy se demonstruje neschopnost vlády, chaotická rozhodnutí, jako by tu pandemie nebyla.“ Helena Válková

Vládní koalice je prý teď vydíratelná tím, že nutně potřebuje nouzový stav prodloužit. „Je logické a legitimní, že toho opozice využívá, ale až zneužívá. Teď je nejdůležitější přesvědčit i vlastním příkladem, že očkování je jednou z cest, jak úspěšně bojovat proti pandemii,“ navrhuje poslankyně.

Výborný odmítá, že by jednání o nouzovém stavu byla politikum. „Vláda bohužel dokazuje úplně sama, že není připravená, to demonstrovat nemusíme. Za deset měsíců boje s pandemií opozice opakovaně projevila velkou vstřícnost, přicházela a i teď přichází s vlastními návrhy.“

Zmocněnkyně slibuje, že vláda bude dělat podrobné bilance svých kroků. „Krizová fáze je ale teď a musíme hledat cesty, které nás z pandemie vyvedou. Krizovou legislativu hnutí ANO zdržovat nebude, ale podívejte se na ty obstrukce a počty jednacích dnů, které jsme zatím měli,“ hájí vládu Helena Válková (ANO).

„Proč to ale trvá deset měsíců? Kdyby byla krizová legislativa na stole, tak dnes nevedeme debaty, protože by existoval i stav nebezpečí a věci by šly řešit regionálně. A kdyby vláda jednala předvídatelně, měla by důvěru veřejnosti a i o nouzovém stavu bychom se bavili jinak,“ konstatuje Marek Výborný (KDU-ČSL).

Jak hodnotí Výborný a Válková krok premiéra Andreje Babiše (ANO), který se přihlásil k zodpovědnosti za očkování proti covidu-19? Poslechněte si Pro a proti Karolíny Koubové.