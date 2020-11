Nouzový stav bude platit do 12. prosince, potvrdila vláda. Původně chtěla, aby byl o osm dní delší

Nouzový stav bude v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru do 12. prosince. Vláda v pátek opatření schválila. Sdělil to premiér Andrej Babiš (ANO). Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů do 20. prosince, nezískal pro to ale souhlas sněmovny. Poslanci odhlasovali ve čtvrtek po 8,5 hodiny dlouhé debatě odsunutí konce nouzového stavu o 22 dnů. Bez souhlasu sněmovny by nouzový stav skončil pátkem.

