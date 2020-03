Obchodníci s koronavirem. Prodejci zneužívají nákazu jako návnadu na kupující, úřad chystá pokuty

Prodejci zneužívají obavy z nákazy a slovo koronavirus používají jako návnadu na zákazníky, jimž tvrdí, že je před ním ochrání pláštěnka, rakytníkový olej, vitamínové nápoje nebo přípravky na posílení imunity. Státní zemědělská a potravinářská inspekce již chystá první pokuty.

„Ono to tak i voní, a když to pomáhá proti rýmě…,“ odpovídá prodejce rýmovníku na otázku, zda si je jistý účinky rostliny jako ochrany před koronavirem. Když se ale reportér Radiožurnálu zeptal, zda je působení rýmovníku ověřené, znejistil: „To ne, no… To těžko.“

Odmítá však, že by se snažil využívat strachu z viru. „To je věc názoru. Může to být způsob, jak pomoct lidem,“ prohlásil.

Prodejce nabízí rakytníkový olej, 50 mililitrů za 180 korun. „Je to na imunitu,“ vymlouval se. | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Další prodejce nabízí rakytníkový olej, 50 mililitrů za 180 korun. „Je to na imunitu,“ vymlouval se. Nakonec však přiznal, že slovo koronavirus využil úmyslně, aby přilákal pozornost. „Napsal jsem to schválně, aby když lidi zadávají to slovo do vyhledávače, aby jim vyskočil ten můj inzerát na rakytníkový olej,“ řekl.

Pokuta až 50 milionů korun

Koronavirem se oháněl i Filip V., který prodává vitamínové nápoje. Třeba šestidenní testovací verzi za 380 korun. V inzerátech na internetu i ve třech tisících letácích, které nechal rozdat cestujícím v metru i vhodit lidem do poštovních schránek, tvrdil, že jeho přípravek funguje jako prevence proti koronaviru.

Na dotaz Radiožurnálu, jak dokáže jeho nápoj předejít nákaze, ale odpověděl vyhýbavě. „Já osobně se věnuju už osm let zdravé výživě a tvrdíme, že když má člověk pod kontrolou jídlo a vitamíny a to tělo přirozeně posiluje, tak organismus může být odolnější,“ řekl.

Podobně svůj přípravek prezentovala i pražská firma. „Pomáhá tělu chránit se před různými respiračními infekcemi, včetně tolik skloňovaného koronaviru,“ psala na svém e-shopu.

Oběma případy se už zabývá Státní zemědělská a potravinářská inspekce a s prodejci zahájí správní řízení, na jehož konci může být pokuta až 50 milionů korun. „Doplňky stravy jsou hlediska právních předpisů potraviny, a proto jim nelze žádným způsobem připisovat léčebné nebo preventivní účinky. Ty jsou vyhrazeny pouze léčivům,“ vysvětluje mluvčí inspekce Pavel Kopřiva a dodává, že inspektoři prověřují i další podezřelé prodejce.

Jako pomoc před virem lidé prodávají zelený ječmen | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Také ministerstvo zdravotnictví před těmito prodejci varuje. „Je velmi důležité, aby občané nevěřili klamavým reklamám o účinnosti nebo prevenci některých přípravků nebo postupů pro léčbu onemocnění COVID-19. Apelujeme, aby občané sledovali informace, které se týkají ochrany před nákazou a co dělat v případě nákazy, a to na stránkách ministerstva zdravotnictví, případně na webových stránkách Státního zdravotního ústavu a dalších resortů,“ sdělila Jitka Nováčková z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Pláštěnky, vysavače, vitamíny…

Inzerátů nabízejících ochranu před koronavirem jsou na internetu desítky. Jako pomoc před virem lidé prodávají robotické vysavače, domácí konopné tinktury, konopné kapsle, zelený ječmen.

Muž, který se představil jako Michal, nabízel za 199 korun pláštěnku. „Vhodná pro ochranu před viry, například koronavirem,“ napsal do inzerátu na webu sbazar | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Muž, který se představil jako Michal, nabízel za 199 korun pláštěnku. „Vhodná pro ochranu před viry, například koronavirem,“ napsal do inzerátu na webu sbazar. „Dá se to použít na kde co, je to vojenská pláštěnka s opravdu silné gumy a může to se použít jako ochranný oblek. Když by měl člověk manipulovat s nějakými nakaženými lidmi, tak je to určitě lepší, než v běžné bavlně,“ říkal a ujišťoval, že pláštěnka skutečně může pomoci. „Tím, že je ta pláštěnka vojenská, dá se použít i jako ochrana proti virům, nechtěl jsem tam psát HIV, napsal jsem koronavirus,“ dodal.

Jakmile se reportér Radiožurnálu představil a zeptal se, jestli to s ochranou proti koronaviru myslí vážně, prodejce ještě týž den inzerát změnil. V titulku smazal slovo „koronavirus“ a v popisu pláštěnky ho vyměnil za déšť: „Vhodná ochrana před deštěm.“

Radiožurnál ale odhalil i spekulanta s doménami. Začátkem března si nechal zaregistrovat čtyři názvy webových stránek, třeba leknakoronavirus.cz nebo koronavirusvakcina.cz. Teď je chce za statisíce prodat. „Máme přislíbeného zájemce, s cenou mezi 170 tisíci až 200 za doménu, teďka licitujeme. Ale s tím, že by prodej proběhl až v květnu,“ řekl reportérce Radiožurnálu, když ho kontaktoval jako potencionální kupec. „Řídím se heslem lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, takže my jsme otevřeni jednání,“ pokračoval spekulant ve vyjednávání.

Když se ho pak Radiožurnál ptal, jestli je podle něj v pořádku, že se snaží přiživit na koronaviru, spekulant začal zapírat. „Já nic neprodávám,“ tvrdil. Když mu ale Radiožurnál pustil nahrávku, v níž licitoval o prodeji, prohlásil: „Ten hlas zní jako já, ale nejsem to já.“ Krátce po telefonátu nabízené domény přestaly být funkční.

Domácí roušky za 300 korun

Když Radiožurnál začátkem března upozornil na podnikavce, kteří prodávali předražené respirátory za tisícové částky, ministerstvo financí stanovilo cenový strop nejúčinnějších respirátorů typu FFP3 na 175 korun bez daně v případě těch vyrobených v EU a 350 korun bez daně pro všechny ostatní.

Stát navíc nařídil, že prodávat se mohou jen ministerstvu zdravotnictví. Ihned se ale našli lidé, kteří nařízení obcházeli. „Prodám limitovanou edici žvýkaček + k nim daruji respirátor. Cena 3500 korun za kus,“ nabízel jeden z prodejců.

Inzerátů na předražené respirátory na prodejních webech ubylo, pořád je ale někteří nabízejí za tisíce korun. Přibyly však i další inzeráty na jiné nedostatkové zboží - roušky, které si lidé doma sami šijí.

Třeba žena z Liberce je prodává za 199 korun. „Domácí výroba, kvalitní materiál,“ píše. „Minimálně po pěti kusech,“ nabízí další prodejce z Ostravy. Jen na sbazaru bylo v pondělí podobných nabídek přes 470. Různé vzory, různé barvy, pro děti i dospělé. Ceny jsou od 50 do 400 korun.

Prodejce z Plzně nabízí i šicí stroj. „Můžete si ušít roušky,“ píše. Z roušek se stalo platidlo, například žena z Brna prodává bundu a vestu a k nim přidává „3x roušky zdarma“. Muž z Nového města nad Metují nabízí „antivirový šátek“ za čtyři tisíce.

Další prodávají zdravotnické roušky, jako jsou ty, které vláda přivezla z Číny minulý pátek. Roušky, jejichž dřívější cena byla jen pár korun, nabízejí po stovce kusů za čtyři až pět tisíc korun. Na internetu je ale také mnoho inzerátů lidí, kteří své roušky nabízejí zdarma.