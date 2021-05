ONLINE: Vláda od neděle spustí očkování skupiny 40+, oznámil Babiš. Praktici dostanou vakcínu Moderna

Integrovaný centrální řídící tým podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodl, že v neděli o půlnoci spustí očkování další skupiny obyvatel. Budou to lidé starší 40 let. Premiér to oznámil ve čtvrtek na tiskové konferenci. Došlo také k dohodě s praktickými lékaři, kteří budou nově dostávat vakcíny Moderna, Johnson a AstraZeneca přímo.

