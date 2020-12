Chlíbek: Na symbolickou dávku vakcín připraveni jsme. Pak musíme mít další očkovací centra

Evropská léková agentura v pondělí schvaluje vakcínu proti novému typu koronaviru. Do Česka by mohly dorazit první dávky už příští týden. „Myslím si, že lékaře, kteří jsou schopni očkovat, rozhodně máme. V tuto chvíli je tady iniciativa praktických dětských lékařů, kteří jsou schopni se zapojit. Mají největší zkušenosti s očkováním,“ řekl ve Speciálu Plusu Roman Chlíbek, vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví. Praha 13:21 21. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Roman Chlíbek | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Protiepidemický systém (PES) se stále drží na 76 bodech. Podle původních plánů, které vysvětlovaly, jak má fungovat, bychom měli přejít do pátého, nejvyššího stupně. Vláda chce ale o zpřísnění rozhodovat až ve středu. Je čas čekat?

Příliš času na čekání rozhodně není. Co je podstatné, je otázka vytíženosti nemocnic a zdravotnického systému. A proto si myslím, že rozhodující bude právě teď pondělí, úterý tohoto týdne. Velice bedlivě se bude sledovat, jestli bude docházet k nárůstu počtu hospitalizovaných.

Přestože je ten index poměrně vysoký, zatím nedochází k velkému nárůstu počtu zasažených seniorů s výjimkou Moravskoslezského kraje. Situace v nemocnicích je také poměrně křehká, ale zatím nedochází k žádné eskalaci.

Ale budeme to očekávat tento týden. Domnívám se, že budou narůstat počty hospitalizovaných pacientů a že počty nově diagnostikovaných se budou pohybovat někde kolem devíti desíti tisíc denně. Tím pádem zcela nepochybně bude nutné přejít do stupně pět.

Vláda mluví o nutnosti prodloužit nouzový stav. Musí být všechna opatření navázána nouzový stav, nebo můžeme využít třeba i zákona o ochraně veřejného zdraví proto, abychom provedli některá opatření?

Domnívám se, že tím, že spějeme do toho nejpřísnějšího pátého stupně, tak bez nouzového stavu to skutečně není možné. Protože pravomoci zákona 258 ani pravomoci ministerstva zdravotnictví nejsou tak rozsáhlé, aby mohly vyhlašovat něco podobného lockdownu.

Lidé mohou už pět dnů absolvovat antigenní testy. Zatím se ukazuje, že pozitivních výsledků je zhruba 16 procent, to znamená každý šestý vzorek. Čekal jste to?

Čekal jsem čísla poměrně nižší. Vzhledem k tomu, že tyto antigenní testy se provádějí u bezpříznakových osob, tak jsem osobně odhadoval, že se to bude pohybovat někde do deseti procent.

Čísla potvrzují, že nálož viru v populaci je veliká a že virus tady neustále cirkuluje nejen mezi příznakovými, ale bohužel i poměrně významně mezi bezpříznakovými lidmi.

Iniciativa dětských lékařů

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli řekl, že už nechce zvláštního zmocněnce pro očkování, že se jím stane sám a že Česko je na vakcinaci připraveno. Jste předseda České vakcinologické společnosti. Je podle vás země na očkování připravená?

Na první fázi, na symbolické dávky, které přijdou teď v letošním roce a po Novém roce, tak na ty systém nastaven je. Nicméně ve chvíli, kdy začnou chodit daleko vyšší dávky, řádově pro statisíce dobrovolníků, tak se určitě musí rozšířit počet očkovacích center. Už jen proto, aby byla geograficky dostupná pro všechny obyvatele.

Počet míst, kde se očkuje, musí ze stávajících devětadvaceti narůst na minimálně padesát. A to si myslím, že je právě ta věc, která se musí začít dělat co nejrychleji.

Máme nasmlouvané lékaře, mobilní týmy, speciální mrazáky na uchování hluboce zmražené vakcíny?

Myslím si, že lékaře, kteří jsou schopni očkovat, rozhodně máme. V tuto chvíli je tady iniciativa praktických dětských lékařů, kteří jsou schopni se zapojit. Mají největší zkušenosti s očkováním.

Jakým způsobem se bude uchovávat vakcína, která musí být zmražena pod 70 stupňů Celsia? Máme takové zázemí pro uchování vakcín, které přijdou?

Vakcína má několik možností skladování. Může se skladovat pod hranicí minus 70 stupňů třeba po dobu šesti měsíců. Těmi jsou vybavena velká centra.

Ale vakcína se může zrovna tak skladovat v termoboxu, v kterém přijde se suchým ledem, třicet dnů. Anebo se může skladovat pět dní v chladničce při běžné teplotě. Těch možností je celá řada a určitě se využijí.