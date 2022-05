Šéf zdravotnictví Válek: Koronavirus je jako spící medvěd. Na podzim budeme očkovat čtvrtou dávku

Počty nových případů koronaviru v posledních týdnech klesají. Na podzim letošního roku však přijde další vlna a lidé by se měli očkovat, předpokládá ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Zdraví lidé by s přeočkováním měli podle něj počkat do podzimu. „Čtvrtá dávka se bude týkat téměř všech, kteří mají první a druhou dávku, a většiny těch, kteří mají třetí dávku aplikovanou v lednu, únoru nebo březnu,“ uvedl na tiskové konferenci. Praha 14:10 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlastimil Válek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Současná situace? Ministr zdravotnictví Válek ji přirovnal ke spícímu medvědovi. „Virus nyní spí, je lenivý. V zimě neubylo medvědů, furt tady jsou, akorát spí. Když půjdete po brlozích, tak je najdete. Proč byste to dělali? V létě je bohužel v Tatrách můžete potkat v lese a končí to špatně. Některé z vás můžou rozsápat. To je koronavirus,“ řekl Válek s tím, že virus zase zaútočí v podzimních měsících.

Zdůraznil proto, že není jiný způsob, jak se ochránit, než se nechat přeočkovat vakcínou proti koronaviru.

Se třetí dávkou by ale zdraví lidé měli aktuálně počkat. „Pokud jde o člověka, který má od druhé dávky například pět měsíců, je lepší počkat do podzimu. Nechat se přeočkovat v srpnu nebo září, aby hladina protilátek začala stoupat na konci října a tu si udržel až do ledna,“ doporučoval.

Jinak to je u rizikových pacientů: ti by se měli poradit se svým ošetřujícím lékařem a nechat se naočkovat posilující dávkou v momentě, kdy jim končí ochrana z posledního očkování.

Čtvrtá dávka proti covidu

Ministr zdravotnictví také prohlásil, že očkování proti koronaviru bude nadále hrazeno ze zdravotního pojištění a zůstane všem dostupné, jeho resort chystá na podzim novou očkovací kampaň.

„Čtvrtá dávka se bude týkat téměř všech, kteří mají první a druhou dávku, a většiny těch, kteří mají třetí dávku aplikovanou v lednu, únoru nebo březnu." Vlastimil Válek (ministr zdravotnictví)

Další posilovací dávkou by se měli nechat naočkovat i lidé po třech injekcích. „Čtvrtá dávka se bude týkat téměř všech, kteří mají první a druhou dávku, a většiny těch, kteří mají třetí dávku aplikovanou v lednu, únoru nebo březnu. Vysoká hladina protilátek trvá zhruba čtyři až pět měsíců. Očkování čtvrtou dávkou by tedy mělo být v srpnu, září a počátkem října,“ předpověděl ministr.

Opakované očkování by však mělo být především pro rizikové skupiny. „Do té se řadí lidé 55+ a ti, kdo mají jakoukoliv komorbiditu, se to týká o to více. Všichni 55+ by se tedy měli bez výjimky přeočkovat, protože těch se bude týkat podzimní vlna,“ uvedl.

‚Vakcíny fungují‘

Podle Válka je zřejmé, že pokud covid-19 úplně nezmizí, tak se budou muset lidé očkovat každý podzim.

Riziko hospitalizace seniorů nakažených variantou covidu-19 omikron po dvou dávkách očkování kleslo podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z února o 87 procent, proti nákaze o polovinu, píše ČTK. I u velmi rizikových pacientů desetkrát snižuje riziko, že při nákaze zemřou.

„Očkování u vysoce rizikových pacientů stoprocentně nezabrání tomu, aby se nenakazil, nezabrání, aby nebyl hospitalizovaný, ale desetkrát nižší je riziko, že se zemře,“ řekl ministr zdravotnictví.