Další problém s centrálním rezervačním systémem. V Ostravě se kvůli němu nebude v sobotu očkovat

Očkování lidí nad 80 let proti koronaviru v sobotu v ostravské fakultní nemocnici nezačne. Ostravští zdravotníci totiž už od pátečního večera mají problémy s připojením do centrálního registračního systému ministerstva zdravotnictví. Pokud se je podaří vyřešit, začne nemocnice podle ředitele Jiřího Havrlanta očkovat v neděli, uvedl pro Radiožurnál. Ostrava 10:34 16. 1. 2021 (Aktualizováno: 10:57 16. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seniorka Věra Čánová při pokusu o registraci do centrálního rezervačního systému na očkování | Foto: Andrea Čánová | Zdroj: Český rozhlas

Nemocnice sice byla připravená začít očkovat už v sobotu ráno, ale nemá k dispozici seznam lidí, kteří by na očkování měli přijít.

Potíže rezervačního systému: rodná čísla seniorů posílá Googlu, věkovou kontrolu šlo snadno obejít Číst článek

„Bohužel se nepodařilo zprovoznit rezervační systém. Co se týče registrace ano, ale ne rezervace na daný konkrétní termín. Lidem, kteří se přihlásili, se nepodařilo nahlásit na ten den a hodinu, kdy by mohli přijít se naočkovat,“ popsal Radiožurnálu Havrlant.

Situaci nemocnice řeší s techniky. Pokud se systém podaří spustit, začnou zdravotníci v Ostravě očkovat v neděli.

„Z toho systému nepoznáme, kolik lidí se nahlásilo přímo na odběrné místo do Fakultní nemocnice Ostrava, protože ten slot, ta stránka je prázdná. Lidé jsou zaregistrováni, ale když dostali výzvu – ten PIN -, tak se nemohli nahlásit na termín,“ doplnil Havrlant.

Podobné problémy měla i pražská nemocnice Motol. V sobotu byly zdravotníkům nedostupné údaje o rezervacích. Nyní už systém funguje, sdělila Ludmila Šimáčková z odboru komunikace motolské nemocnice. Problémy trvaly asi hodinu. „Pravděpodobně to bylo způsobeno přetížením systému, nyní už však vše funguje a očkuje se. Fronty se netvoří,“ řekla.

Článek pokračuje pod online reportáží.

89939

V Česku se v pátek v 08.00 spustil rezervační systém pro očkování. První den spuštění Centrálního rezervačního systému k očkování proti covidu-19 se do něj zaregistrovalo 116 994 seniorů. Z toho 9800 lidí starších 80 let si rezervovalo termín.

První den se k očkování zapsalo 116 994 seniorů. Necelých deset tisíc si mohlo rezervovat termín Číst článek

V sobotu se k 08.00 registrovalo dalších zhruba 800 seniorů, 120 z nich má i rezervovaný termín očkování. Spuštění registračního systému na očkování proti koronaviru pro lidi nad 80 let v pátek provázel velký zájem, ale i technické problémy.

První dostupné kapacity se v pátek vyčerpaly asi za hodinu, rychle zmizely i další přidané časy během odpoledne, další termíny pro zaregistrované se mají objevit v dalších dnech.

Start se neobešel bez komplikací - zpožďovaly se autorizační textové zprávy, systém byl chvílemi nedostupný, přetížená byla i telefonní linka 1221. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 000, většina z nich doma.

Babiš odmítal kritiku, systém podle něj fungoval. „Systém nezkolaboval, jak někteří tvrdili, ale byl přetížen,“ řekl. Problémy s rozesíláním SMS zpráv byly podle něj věcí operátorů.

Ti nicméně uvedli, že s nimi stát tuto otázku vůbec neprobíral. „Jestli někdo mluvil s operátory nebo ne, na to já neumím odpovědět,“ řekl Babiš. Dodal, že on osobně to neřešil.